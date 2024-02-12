創造無數部「人生韓劇」的金銀淑編劇今年2024還有新作！甚至成功讓「他們」二搭了～～ 【無雷】《殺人者o難堪》孫錫久童年演員相似度太高：「親生都沒這麼像！」身份起底是《機智牢房生活》《豬玀之王》裡的他

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