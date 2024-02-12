創造無數部「人生韓劇」的金銀淑編劇今年2024還有新作！甚至成功讓「他們」二搭了～～

#金編 能否在《黑暗榮耀》後，再次創造奇蹟呢～？#金銀淑 #新劇
細數金編歷代的韓劇作品中，嘗試了很多種寫作路線，值得一提的是2022年底～2023年初的熱門韓劇《黑暗榮耀》，最終大獲成功！戲裡的一眾演員也受到熱烈的關注。
早期的SBS《巴黎戀人》(2004)和SBS《真愛On Air》(2008)，也是許多人心中相當經典的愛情作品。
2010的SBS《秘密花園》更是許多亞洲粉絲心目中的入門韓劇。
2024年金編準備的新劇《都會實現嗎》邀請到了金宇彬和秀智兩位大咖加盟！講述情感過剩的精靈（金宇彬 飾），和情感上有缺陷的佳英（秀智 飾），他們掌握著對方的生死大權，以不確定是「幸運」還是「懲罰」的三個願望所展開的奇幻浪漫喜劇。
這也是他們時隔8年的重聚，2016年合作KBS《任意依戀》因為是BE收場，讓許多劇迷哭到失去自我～！這一次是奇幻浪漫喜劇，那麼可以期待一下歡笑不斷囉～！？
PS：《都會實現嗎》由《黑暗榮耀》的金銀淑編劇與電影《雞不可失》、《浪漫的體質》的李炳憲導演合作打造，陣容真的華麗堅強了。
Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞