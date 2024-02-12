創造無數部「人生韓劇」的金銀淑編劇今年2024還有新作！甚至成功讓「他們」二搭了～～
廣告

創造無數部「人生韓劇」的金銀淑編劇今年2024還有新作！甚至成功讓「他們」二搭了～～

韓劇   2024年2月12日   星期一08:32   Mico  

（封面圖源：KBS、tvN、Netflix海報）

#金編 能否在《黑暗榮耀》後，再次創造奇蹟呢～？#金銀淑 #新劇

細數金編歷代的韓劇作品中，嘗試了很多種寫作路線，值得一提的是2022年底～2023年初的熱門韓劇《黑暗榮耀》，最終大獲成功！戲裡的一眾演員也受到熱烈的關注。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》海報）

早期的SBS《巴黎戀人》(2004)和SBS《真愛On Air》(2008)，也是許多人心中相當經典的愛情作品。
（圖源：SBS《巴黎戀人》、SBS《真愛On Air》海報）

2010的SBS《秘密花園》更是許多亞洲粉絲心目中的入門韓劇。
（圖源：SBS《秘密花園》海報）

2012年：SBS《紳士的品格》
（圖源：SBS《紳士的品格》海報）

2013年：SBS《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》
（圖源：SBS《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》海報）

2016年：KBS《太陽的後裔》
（圖源：KBS《太陽的後裔》海報）

2016年：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》
（圖源：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》海報）

2018年：tvN《陽光先生》
（圖源：Netflix《陽光先生》海報）

2020年：SBS《The King：永遠的君主》
（圖源：SBS《The King：永遠的君主》海報）

2024年金編準備的新劇《都會實現嗎》邀請到了金宇彬和秀智兩位大咖加盟！講述情感過剩的精靈（金宇彬　飾），和情感上有缺陷的佳英（秀智　飾），他們掌握著對方的生死大權，以不確定是「幸運」還是「懲罰」的三個願望所展開的奇幻浪漫喜劇。
（圖源：AM Entertainment、Management SOOP）

這也是他們時隔8年的重聚，2016年合作KBS《任意依戀》因為是BE收場，讓許多劇迷哭到失去自我～！這一次是奇幻浪漫喜劇，那麼可以期待一下歡笑不斷囉～！？
（圖源：KBS《任意依戀》海報）

PS：《都會實現嗎》由《黑暗榮耀》的金銀淑編劇與電影《雞不可失》、《浪漫的體質》的李炳憲導演合作打造，陣容真的華麗堅強了。
（圖源：Netflix、플러스엠엔터테인먼트

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 創造無數部「人生韓劇」的金銀淑編劇今年2024還有新作！甚至成功讓「他們」二搭了～～
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手