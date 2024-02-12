【无雷】《杀人者o难堪》孙锡久童年演员相似度太高：「亲生都没这么像！」身份起底是《机智牢房生活》《猪猡之王》里的他

孙锡久和崔宇植主演的Netflix新剧《杀人者o难堪》日前通过Net公开全集，剧中饰演孙锡久童年时期的演员一亮相就惊艳观众，这相似度说是AI画的都有人信吧！

Netflix新剧《杀人者o难堪》改编自同名网漫，讲述一个偶然开始杀人的平凡男人和一个追捕他的刑警的故事，为避免剧雷就不再赘述！



剧中有几段「张难勘」刑警（孙锡久 饰）回忆童年的戏份，出现了2位小演员，其中幼年时期演员已说得上形神兼备：



青少年时期的演员根本就是孙锡久本人吧！不止客观硬件相似，从眼神到气质都如出一辙：



很多剧迷惊呼太像：「真不是AI建模的吗」「从过去抓来的吗」「未来的亲儿子都不一定有这么像」「以为是出芽生殖kkk」「没有亲戚血缘说不通」「其实是出生比较晚的弟弟吧」「为拍这部戏特地生了个儿子吗？」XD



Skshhshs Sukku already met the child actor during Unframed. He was on Park Jeongmin's short movie.

The first pic is from BIFF 2021 and the second one is more recent. He's taller than Sukku now https://t.co/LXlZ0iUPLB pic.twitter.com/yGJ3XF7IbO — may (@gongjicheoIs) February 10, 2024

再看真正的孙锡久童年照片，嗯... 好像两位小演员比孙锡久更像孙锡久耶怎么回事XD





来揭秘小演员身份！比较小的那位名叫「张智安」（音），2012年出生，和妹妹一起担任儿童模特，演过短篇电影《影子游戏》等，第一次拍电影是在《魔女二部曲：另一个她》饰演李钟硕童年。



青少年演员名叫「姜知硕」（音），2008年出生的他已是「老演员」，演过《机智牢房生活》金济赫/朴海秀童年、《猪猡之王》朴灿荣/裴侑蓝童年、《美男堂》韩材晶/宋再临童年等等。





《杀人者o难堪》已於2月9日公开全部8集，小编一口气追完，只能说剧情毫无套路、从头到尾都猜不到下一步，只要适应导演略显意识流的拍摄手法（想像和记忆闪回交织）即可畅快追剧！



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