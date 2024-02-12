【无雷】《杀人者o难堪》孙锡久童年演员相似度太高：「亲生都没这么像！」身份起底是《机智牢房生活》《猪猡之王》里的他

孙锡久和崔宇植主演的Netflix新剧《杀人者o难堪》日前通过Net公开全集，剧中饰演孙锡久童年时期的演员一亮相就惊艳观众，这相似度说是AI画的都有人信吧！
Netflix新剧《杀人者o难堪》改编自同名网漫，讲述一个偶然开始杀人的平凡男人和一个追捕他的刑警的故事，为避免剧雷就不再赘述！
剧中有几段「张难勘」刑警（孙锡久 饰）回忆童年的戏份，出现了2位小演员，其中幼年时期演员已说得上形神兼备：
青少年时期的演员根本就是孙锡久本人吧！不止客观硬件相似，从眼神到气质都如出一辙：
很多剧迷惊呼太像：「真不是AI建模的吗」「从过去抓来的吗」「未来的亲儿子都不一定有这么像」「以为是出芽生殖kkk」「没有亲戚血缘说不通」「其实是出生比较晚的弟弟吧」「为拍这部戏特地生了个儿子吗？」XD
Skshhshs Sukku already met the child actor during Unframed. He was on Park Jeongmin's short movie.— may (@gongjicheoIs) February 10, 2024
The first pic is from BIFF 2021 and the second one is more recent. He's taller than Sukku now https://t.co/LXlZ0iUPLB pic.twitter.com/yGJ3XF7IbO
再看真正的孙锡久童年照片，嗯... 好像两位小演员比孙锡久更像孙锡久耶怎么回事XD
来揭秘小演员身份！比较小的那位名叫「张智安」（音），2012年出生，和妹妹一起担任儿童模特，演过短篇电影《影子游戏》等，第一次拍电影是在《魔女二部曲：另一个她》饰演李钟硕童年。
青少年演员名叫「姜知硕」（音），2008年出生的他已是「老演员」，演过《机智牢房生活》金济赫/朴海秀童年、《猪猡之王》朴灿荣/裴侑蓝童年、《美男堂》韩材晶/宋再临童年等等。
《杀人者o难堪》已於2月9日公开全部8集，小编一口气追完，只能说剧情毫无套路、从头到尾都猜不到下一步，只要适应导演略显意识流的拍摄手法（想像和记忆闪回交织）即可畅快追剧！
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