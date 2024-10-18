國民下飯綜藝回歸！《黑白大廚》人氣帶動，《拜託了冰箱》暌違5年宣佈年內回歸！網敲碗金聖柱鄭亨敦再合體

陪伴大家許久的《拜託了冰箱》終於要回來啦！JTBC人士今日向媒體透露稱，目前正在籌備製作新一季《拜託了冰箱》，計劃今年之內播出。

《拜託了冰箱》是JTBC電視台於2014年開播的料理類綜藝，由韓國頂尖廚師根據明星嘉賓冰箱裡的存貨食材現場製作限時15分鐘快手美食，被觀眾譽為「材料身份上升project」，席間對話更讓人看到明星在生活中真實有趣的一面。



《拜託了冰箱》最初由金聖柱和鄭亨敦擔任MC，2015年11月鄭亨敦因恐慌症下車休養後換為前足球選手安貞桓接替。 廚師軍團包括Sam Kim、金風、米卡爾、李元日、李連福、吳世得等，還有本次作為白湯匙出演《黑白大廚》的「虛勢主廚」崔賢錫。 《拜託了冰箱》陪伴觀眾5年有餘、一共253集，2019年11月25日播出最後一集後宣佈完結。



今年Netflix推出料理生存綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》獲得爆炸級人氣，再次掀起大眾對料理類綜藝的關注。 有觀眾分析崔賢錫在《黑白大廚》以確保食材為優先、一口氣掃走所有扇貝從而獲勝，這一觀念正是來自《拜託了冰箱》的磨練XD



韓網友得知這一消息後興奮不已，敲碗金聖柱和鄭亨敦重新擔任固定MC，金風、崔賢錫、李連福繼續出演，亦期待《黑白大廚》姨母無菜單、學餐名家、鄭智善、崔康祿、三星等大廚加盟再展身手。



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