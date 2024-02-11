李聖經作為朴炯植的「曖昧女」特別出演《低谷醫生》！曾和朴信惠合作《Doctors》，還以《金師傅》造型一起合照 池昌旭《歡迎回到三達里》邊彩排邊抽菸！畫面曝光遭網友指責，經紀公司：很抱歉讓大家失望 朴寶劍、金所泫、宋江、金裕貞上演韓劇版《換乘戀愛》？他們不管怎麼配，都是「高顏值夢幻CP」組合啊！ 【K社韓國小百科】韓國國會通過「禁食狗肉」法案 不小心用完一整箱衛生紙的10部溫馨感人韓劇！從《衣袖紅鑲邊、遺物整理、耀眼》到《死期將至》都超好哭~ 《淚之女王》悲情主角竟是金秀賢！入贅財閥家變受氣包，哭訴金智媛背棄諾言：「不是說好不讓我流淚嗎！」

李聖經曾分別和《低谷醫生》朴信惠、朴炯植合作過！拍攝現場應該很有趣～

JTBC電視劇《低谷醫生》描述正奔跑在人生上升曲線圖卻突然煞車失靈的南荷娜（朴信惠 飾）與余正宇（朴炯植 飾）兩人對於自己幾乎已無生機的人生實施心肺復甦術，是一部浪漫喜劇作品。在人生的黑暗期重逢的兩個競爭對手，如何成為彼此的光，過程充滿笑容與心動，共鳴與安慰。Netflix同步播出。





《低谷醫生》將於今晚（11日）播出第6集，劇組公開李聖經特別出演的消息及劇照，作為劇中朴炯植的「曖昧女」登場。









她與荷娜、正宇曾為高中同學。時隔14年再次出現的她，若無其事地握住正宇的手，而荷娜似乎非常不開心，這三個人的關係究竟是？

值得一提的是，李聖經曾與該劇導演吳賢鍾合作過《舉重妖精金福珠》、與朴信惠合作過《Doctors》、與朴炯植合作過動畫電影《魔髮精靈》的配音，劇組表示：「再次感謝欣然答應特別出演的李聖經演員。三位演員均曾合作過，因此拍攝現場更加愉快。雖然出場時間短，但將展現強烈的存在感。」







朴信惠也於昨日（10日）通過個人Instagram分享與李聖經的合照，她留言：「那個…恩彩醫生…您會不會太高了點…在片場遇到的石垣醫院車恩彩老師，照片是去年3月的現在才上傳…不是瑞雨和慧靜，是車恩在和南荷娜。」

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