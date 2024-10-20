【韓網熱門】Tablo在新聞看到「EPIK HIGH說《黑白大廚2》可以免費用他們的新歌」，感到震驚

Tablo昨日在IG PO出短片，截圖一則新聞報導「EPIK HIGH發佈新歌《Michelin Cypher》，表示《黑白大廚2》可以免費使用」，說：「講真，我也是看新聞才知這件事。 是Tukutz決定的吧？」

Tukutz回復：「抱歉我單方面做了決定，正在西考（*故意拼寫錯）。 but等著瞧吧。 這次決定會讓我們坐在錢墊子上。 不行就算了。」Tablo：「我為什麼在和這種瘋子平分收入啊。」



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補充：

- Tablo在留言區問Mithra Jin是否知情，Mithra Jin表示「我的意願反映在哪裡啊...」，Tablo得出結論：「三個人裡兩個都不知道的官宣kkkk」

- Tablo還透露，早上睜眼就看到Tukutz發來簡訊，沒有文字、只有這則報導的link，吐槽說：「一般人不都是用文字講嗎！」有粉絲留言叫他趕快取消，Tablo回復：「已經出了新聞怎麼取消啊，不如把金正識（Tukutz本名）取消吧。 」



韓國網友評論：

1. 「不行就算了」真的好氣人kkkk

2. 想起Tablo吐槽自己從斯坦福畢業也不過跟他平分收入罷了kkk

3. 他倆大吵特超的過程中，Mithra只是平靜地吃飯kkk

>>>同場加映：錄節目時因子女教育問題吵起來的Epik HighXD

4. Tablo沒懷疑記者誤報、也沒懷疑Mithra，第一個就懷疑Tukutz kkkk

5. Tukutz的翻譯腔是怎麼回事kkk

6. 原來這就是Hip-Hop

7. Tablo感受到Tukutz的狂人氣韻，連跟他計較的力氣都沒有了kkk

8. 從此以後記者們都盯上Tukutz

9. 不愧是在一起20年的團，一直沒變啊

10. 每次在IG刷到他們都很好笑kkk

11. 這是gag團kkk

12. 希望這幾位大叔餘生都這樣幼稚，太有趣了

出處：https://theqoo.net/hot/3449522075

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