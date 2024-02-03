Super Junior-L.S.S.說到做到！演唱會散場親自發送自製專輯！圭賢義氣觀賞收全場生日祝福

Super Junior小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）昨（3）日於韓國舉行生涯第一場演唱會「THE SHOW : Th3ee Guys首爾站」，實現了想自製專輯送粉絲的想法，當晚演出還有壽星圭賢驚喜現身。

L.S.S.曾在直播上表達想回饋來演唱會的粉絲E.L.F.，又因為L.S.S.只出數位單曲並無實體專輯，始源便提出利特和神童要製作CD（你沒看錯，是他先說要讓利特和神童做的XD），神童聽了之後開始計算數量，利特也補充其實MV現場拍了很多照片沒用很可惜，講一講變成始源一個人要出錢製作並在散場時獨自發給粉絲，最後是神童表示想親自發送，且加碼「未來簽售會如果粉絲拿出來，就再贈送一張」。

演唱會當晚，始源就在個人IG上透露了實體專輯的模樣，連小卡都有！演唱會散場，L.S.S.果然就站在門口親自發送專輯、送別E.L.F.。L.S.S.說到做到，如此寵粉的舉動讓拿到專輯的E.L.F.、或是想去卻沒能去的E.L.F.都感到暖心。

▼始源&神童IG，始源：「不是，做出來（的成品）也太好了吧。」



這天演唱會上還有個特別橋段，壽星圭賢沒有慶生反倒義氣相挺來到現場，他在台下觀賞時，利特就讓全場E.L.F.替他唱生日快樂歌，後來他被邀上台，L.S.S.又驚喜給了他蛋糕。有E.L.F.曝光現場畫面，圭賢上台時笑稱自己前一晚和銀赫、珉豪、東海開趴宿醉還沒醒，L.S.S.讓他吃蛋糕解酒(?)，圭賢就請大家再為他唱一次生日快樂歌，場面相當溫馨。



:I had a birthday party with Eunhyuk,Minho & Donghae yesterday,so I'm not sober yet

:So we prepared a sober food for you

:is cake a good sober food?

:Thank you,can you sing happy birthday again#Kyuhyun #Leeteuk #Siwon #Shindong #SUPERJUNIOR_LSS pic.twitter.com/cItJa2UH8D — (@Eunhae0404_1510) February 3, 2024

▼圭賢親自發文：「Super Junior L.S.S演唱會順利結束！！！！ 三個人為了填滿舞臺辛苦了！！抒情曲很有意思！！！！」



슈퍼주니어 L.S.S 콘서트 무사히 완료!!!! 셋이 무대 알차게 꾸미느라 고생많았어요!! 발라드 재밌었다!!!! pic.twitter.com/FNAJwYq6cp — ChoKyuHyun (@GaemGyu) February 3, 2024

「成員都辛苦了！！！！最棒的L.S.S^^」



最後附上L.S.S.在開演前的中午公開的全新單曲〈C'MON〉MV，和第一首韓語單曲〈Suit Up〉同樣是Funky樂曲：



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