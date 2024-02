Super Junior-L.S.S.說到做到！演唱會散場親自發送自製專輯！圭賢義氣觀賞收全場生日祝福

Super Junior小分隊L.S.S.(利特、神童、始源)昨(3)日於韓國舉行生涯第一場演唱會「THE SHOW : Th3ee Guys首爾站」,實現了想自製專輯送粉絲的想法,當晚演出還有壽星圭賢驚喜現身。

L.S.S.曾在直播上表達想回饋來演唱會的粉絲E.L.F.,又因為L.S.S.只出數位單曲並無實體專輯,始源便提出利特和神童要製作CD(你沒看錯,是他先說要讓利特和神童做的XD),神童聽了之後開始計算數量,利特也補充其實MV現場拍了很多照片沒用很可惜,講一講變成始源一個人要出錢製作並在散場時獨自發給粉絲,最後是神童表示想親自發送,且加碼「未來簽售會如果粉絲拿出來,就再贈送一張」。

演唱會當晚,始源就在個人IG上透露了實體專輯的模樣,連小卡都有!演唱會散場,L.S.S.果然就站在門口親自發送專輯、送別E.L.F.。L.S.S.說到做到,如此寵粉的舉動讓拿到專輯的E.L.F.、或是想去卻沒能去的E.L.F.都感到暖心。

▼始源&神童IG,始源:「不是,做出來(的成品)也太好了吧。」



I’m still lazy to upload my fancams but I LOVE YOU LSS! One of the best concerts I’ve attended! #SUPERJUNIOR_LSS @special1004 @siwonchoi @ShinsFriends pic.twitter.com/bmKQ3p499n

這天演唱會上還有個特別橋段,壽星圭賢沒有慶生反倒義氣相挺來到現場,他在台下觀賞時,利特就讓全場E.L.F.替他唱生日快樂歌,後來他被邀上台,L.S.S.又驚喜給了他蛋糕。有E.L.F.曝光現場畫面,圭賢上台時笑稱自己前一晚和銀赫、珉豪、東海開趴宿醉還沒醒,L.S.S.讓他吃蛋糕解酒(?),圭賢就請大家再為他唱一次生日快樂歌,場面相當溫馨。



:I had a birthday party with Eunhyuk,Minho & Donghae yesterday,so I'm not sober yet

:So we prepared a sober food for you

:is cake a good sober food?

:Thank you,can you sing happy birthday again#Kyuhyun #Leeteuk #Siwon #Shindong #SUPERJUNIOR_LSS pic.twitter.com/cItJa2UH8D