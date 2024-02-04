IU婚禮祝歌再加一！與新娘深情對唱《你的意義》激動險飆淚，感慨「嗓音交織10年」

IU一向對歌迷和同僚十分照顧，曾多次為工作夥伴的婚禮演唱祝歌，這次又來為合作10年的和聲歌手唱祝歌，而且是跟新娘對唱！

昨日IU和聲團隊所屬歌手全素嫻舉辦婚禮，IU出席並與全素嫻一起演唱了歌曲《你的意義》。 IU開唱前介紹全素嫻與她是「10年來一同交織嗓音的關係」，對唱過程中不時捂住臉和胸口，看起來十分感慨激動。



어제 예상 못 한 듀엣에 진짜 찡했구나... 표정이 잘 안 보여서 몰랐는데 pic.twitter.com/XeOUyktp2n — 겨울아이유 02.20 컴백(@IU_winter) February 4, 2024

全素嫻為不少歌手演唱過guide vocal，還曾出戰《K-pop Star 4》，憑渾厚感性的嗓音驚艷四座。



其實這次對唱並非提前講好，而是全素嫻為IU準備的驚喜event！IU大為感動，在IG限動PO出現場影片留言說：「素嫻婚禮，為何是我接到驚喜event呢？和妳相對而唱《你的意義》，真好。 要幸福哦，我們的寶石素嫻。 」



IU堪稱「婚禮祝歌達人」，凡是有交情的朋友一定到場祝福，之前就曾給好友T-ara芝妍、經紀人、摯友劉寅娜的經紀人、李鐘碩的妹妹、一起出演《我的大叔》的演員蔡東炫獻唱婚禮祝歌，十分暖心。

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