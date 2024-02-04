《和我老公結婚吧》爽度爆表的這幕，拍攝現場也很歡樂？當朴敏英把「紅內褲」放在李伊庚頭上時，所有人都笑場 XD

由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主演的熱播韓劇《和我老公結婚吧》在上周收視正式突破10%。

第10集最精彩的片段之一就是...姜智媛（朴敏英 飾）在辦公室狠甩出軌的朴敏煥（李伊庚 飾）三耳光，還從包包拿出紅色的性感內褲，質問「這是誰的？我在你車上發現的。」還把內褲放在朴敏煥的頭上，讓辦公室的同事們都非常驚訝。



這段拍攝花絮也公開啦！朴敏英和李伊庚還在彩排時，一旁的羅人友就笑得非常開心 XD 拍攝把紅色內褲放在朴敏煥的頭上時，導演還沒有喊 Cut ，所有人就已經笑出來，李伊庚：「不是...把這個放在頭上的瞬間，這裡所有人都會聳動肩膀。」當朴敏英問那是誰的內褲時，李伊庚還說那是他的（笑）！



公開的花絮最後，還有姜智媛和劉志赫（羅人友 飾）的初 Kiss，聽完導演想要的感覺之後，朴敏英和羅人友也很認真的用現場的空間對動線，雖然中途羅人友暫時故障（？），但朴敏英馬上說：「你可以定點！跟著感情走一次吧！」看來...Kiss 的部分要下週才會公開啦 >///<



姜智媛讓朴敏煥和鄭秀敏（宋昰昀 飾）結婚的目標將達成，她的內心也發生變化。即使見到一直表示好感的初戀白恩浩（李起光 飾）也無法感受到心動，找到了真正想要的人是誰的答案，期待明天的第11集呀！

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