Super Junior-L.S.S.说到做到！演唱会散场亲自发送自制专辑！圭贤义气观赏收全场生日祝福

Super Junior小分队L.S.S.（利特、神童、始源）昨（3）日於韩国举行生涯第一场演唱会「THE SHOW : Th3ee Guys首尔站」，实现了想自制专辑送粉丝的想法，当晚演出还有寿星圭贤惊喜现身。

L.S.S.曾在直播上表达想回馈来演唱会的粉丝E.L.F.，又因为L.S.S.只出数位单曲并无实体专辑，始源便提出利特和神童要制作CD（你没看错，是他先说要让利特和神童做的XD），神童听了之后开始计算数量，利特也补充其实MV现场拍了很多照片没用很可惜，讲一讲变成始源一个人要出钱制作并在散场时独自发给粉丝，最后是神童表示想亲自发送，且加码「未来签售会如果粉丝拿出来，就再赠送一张」。

演唱会当晚，始源就在个人IG上透露了实体专辑的模样，连小卡都有！演唱会散场，L.S.S.果然就站在门口亲自发送专辑、送别E.L.F.。L.S.S.说到做到，如此宠粉的举动让拿到专辑的E.L.F.、或是想去却没能去的E.L.F.都感到暖心。

▼始源&神童IG，始源：「不是，做出来（的成品）也太好了吧。」



这天演唱会上还有个特别桥段，寿星圭贤没有庆生反倒义气相挺来到现场，他在台下观赏时，利特就让全场E.L.F.替他唱生日快乐歌，后来他被邀上台，L.S.S.又惊喜给了他蛋糕。有E.L.F.曝光现场画面，圭贤上台时笑称自己前一晚和银赫、珉豪、东海开趴宿醉还没醒，L.S.S.让他吃蛋糕解酒(?)，圭贤就请大家再为他唱一次生日快乐歌，场面相当温馨。



:I had a birthday party with Eunhyuk,Minho & Donghae yesterday,so I'm not sober yet

:So we prepared a sober food for you

:is cake a good sober food?

:Thank you,can you sing happy birthday again#Kyuhyun #Leeteuk #Siwon #Shindong #SUPERJUNIOR_LSS pic.twitter.com/cItJa2UH8D — (@Eunhae0404_1510) February 3, 2024

▼圭贤亲自发文：「Super Junior L.S.S演唱会顺利结束！！！！ 三个人为了填满舞台辛苦了！！抒情曲很有意思！！！！」



슈퍼주니어 L.S.S 콘서트 무사히 완료!!!! 셋이 무대 알차게 꾸미느라 고생많았어요!! 발라드 재밌었다!!!! pic.twitter.com/FNAJwYq6cp — ChoKyuHyun (@GaemGyu) February 3, 2024

「成员都辛苦了！！！！最棒的L.S.S^^」



最后附上L.S.S.在开演前的中午公开的全新单曲〈C'MON〉MV，和第一首韩语单曲〈Suit Up〉同样是Funky乐曲：



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