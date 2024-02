【韓網熱帖】現在在粉絲之間反響很不錯的RIIZE 元彬機場照！氛圍感絕了

有財閥少爺出行那味道了!(笑)。

韓國論壇theqoo上出現了一則名為「現在在粉絲之間反響很不錯的RIIZE元彬機場照」的內容,網友公開的照片拍自1月25日RIIZE出國時,元彬上半身穿著黑色高領毛衣,搭配同色系皮夾克,下半身則是牛仔褲,打造復古時尚。 配上一頭飄逸蓬鬆的中長髮,很有90年代日星的味道。 近景照下的他,皮膚也毫無瑕疵,下巴線條明顯,眼神清冷,自帶財閥少爺的貴氣。



u wish to look this good while being half asleep at literally 7 in the morning pic.twitter.com/IJDb2ITt07