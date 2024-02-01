【韓網熱帖】現在在粉絲之間反響很不錯的RIIZE 元彬機場照！氛圍感絕了

有財閥少爺出行那味道了！（笑）。

韓國論壇theqoo上出現了一則名為「現在在粉絲之間反響很不錯的RIIZE元彬機場照」的內容，網友公開的照片拍自1月25日RIIZE出國時，元彬上半身穿著黑色高領毛衣，搭配同色系皮夾克，下半身則是牛仔褲，打造復古時尚。 配上一頭飄逸蓬鬆的中長髮，很有90年代日星的味道。 近景照下的他，皮膚也毫無瑕疵，下巴線條明顯，眼神清冷，自帶財閥少爺的貴氣。



u wish to look this good while being half asleep at literally 7 in the morning pic.twitter.com/IJDb2ITt07 — 넷 (@riize_net) January 26, 2024

韓國網友評論：

1. 太帥了吧，而且這還是素顏，斷眉是因為小時候和哥哥打鬧留下了傷疤

2. 這樣看感覺有點像NEWJEANS的Minji

3. 雖然他一直都很帥，但每次在機場都能拍出傳奇照

4. 看了他在機場的gif之後就瘋狂搜索「元彬」中

5. 像在拍電影，帥爆了

6. 看到元彬兩個字，我就忍不住點進來

7. 帥到讓人想大吼一聲「哇」

8. 怎麼說的，就是長得很美，不是帥也不是漂亮，是那種「gorgeous」

9. 是個大美人，撇開性別不說，就是美

10. 中長髮最適合他

11. 怎麼長得這麼像遊戲裡的人啊

12. 我是女生，可是我好羨慕他的皮膚、臉和氛圍感啊，怎麼會有人長得這麼好看

13. 求你讓我看一次到肩膀以下的長髮造型吧

14. 我就隨便點進來看一下，完全被震驚到了，他真的帥爆了

15. 他好看得有點過分了，臉就算了，怎麼還這麼有故事感

16. 和我髮型一樣，可是他比我美多了

17. 眼珠瘋了

18. 怎麼每次去機場都要拍一部電影呢

19. 每次看到這張臉我都忍不住爆粗口，真的太xxx帥了

20. 這就是清純美啊

原文：https://theqoo.net/square/3090239865

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞