【韩网热帖】现在在粉丝之间反响很不错的RIIZE 元彬机场照！氛围感绝了

有财阀少爷出行那味道了！（笑）。

韩国论坛theqoo上出现了一则名为「现在在粉丝之间反响很不错的RIIZE元彬机场照」的内容，网友公开的照片拍自1月25日RIIZE出国时，元彬上半身穿著黑色高领毛衣，搭配同色系皮夹克，下半身则是牛仔裤，打造复古时尚。 配上一头飘逸蓬松的中长发，很有90年代日星的味道。 近景照下的他，皮肤也毫无瑕疵，下巴线条明显，眼神清冷，自带财阀少爷的贵气。



u wish to look this good while being half asleep at literally 7 in the morning pic.twitter.com/IJDb2ITt07 — 넷 (@riize_net) January 26, 2024

韩国网友评论：

1. 太帅了吧，而且这还是素颜，断眉是因为小时候和哥哥打闹留下了伤疤

2. 这样看感觉有点像NEWJEANS的Minji

3. 虽然他一直都很帅，但每次在机场都能拍出传奇照

4. 看了他在机场的gif之后就疯狂搜索「元彬」中

5. 像在拍电影，帅爆了

6. 看到元彬两个字，我就忍不住点进来

7. 帅到让人想大吼一声「哇」

8. 怎么说的，就是长得很美，不是帅也不是漂亮，是那种「gorgeous」

9. 是个大美人，撇开性别不说，就是美

10. 中长发最适合他

11. 怎么长得这么像游戏里的人啊

12. 我是女生，可是我好羡慕他的皮肤、脸和氛围感啊，怎么会有人长得这么好看

13. 求你让我看一次到肩膀以下的长发造型吧

14. 我就随便点进来看一下，完全被震惊到了，他真的帅爆了

15. 他好看得有点过分了，脸就算了，怎么还这么有故事感

16. 和我发型一样，可是他比我美多了

17. 眼珠疯了

18. 怎么每次去机场都要拍一部电影呢

19. 每次看到这张脸我都忍不住爆粗口，真的太xxx帅了

20. 这就是清纯美啊

原文：https://theqoo.net/square/3090239865

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