【韩网热帖】现在在粉丝之间反响很不错的RIIZE 元彬机场照！氛围感绝了

有财阀少爷出行那味道了!(笑)。

韩国论坛theqoo上出现了一则名为「现在在粉丝之间反响很不错的RIIZE元彬机场照」的内容,网友公开的照片拍自1月25日RIIZE出国时,元彬上半身穿著黑色高领毛衣,搭配同色系皮夹克,下半身则是牛仔裤,打造复古时尚。 配上一头飘逸蓬松的中长发,很有90年代日星的味道。 近景照下的他,皮肤也毫无瑕疵,下巴线条明显,眼神清冷,自带财阀少爷的贵气。



u wish to look this good while being half asleep at literally 7 in the morning pic.twitter.com/IJDb2ITt07