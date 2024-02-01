「大勢演員」盧允瑞又要再次穿上高中制服？收到《殭屍校園》第二季提案，是否出演備受關注！

31日據韓媒報導，盧允瑞將擔任《殭屍校園》第二季的女主角。隨後，盧允瑞的所屬社MAA娛樂回應：「收到出演提案，但目前還沒有決定。」

《殭屍校園》是講述在喪屍病毒肆虐的孝山市高中裡，無路可逃的學生們以及想要營救他們的人們經歷了無法預測的極端狀況後發生的故事。2022年第一季公開後，與《魷魚遊戲》一起作爲代表韓國 Netflix 系列，位居全世界最受歡迎的電視系列節目第8位，2022年6月宣布製作第二季。



特別是朴持厚，尹燦榮，趙怡賢、羅門、劉仁秀、李瑜美等演員在出演《殭屍校園》後，在全球人氣飆升，現在通過多種作品展開活躍的活動。



盧允瑞是否出演《殭屍校園》第二季？也備受關注。2000年出生的她，在2018年以平面模特兒身分開始接拍許多廣告，成為演員的第一部作品《我們的藍調時光》，劇中飾演「英珠」一角，她把高中女生面對小生命複雜的心情、和父親攤牌時的情感詮釋的很好。之後又出演《20世紀少女》、《末日騎士》和《浪漫速成班》等，受到許多觀眾喜愛，而她也擔任韓版《聽說》的女主角，電影將在今年上映。



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