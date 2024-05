JYP新男團NEXZ5月20日正式出道，力推主打曲《Ride the Vibe》

JYP娛樂全新打造的新男團NEXZ正式進入出道倒計時。

日前JYP通過社交媒體公開了NEXZ的單曲專輯《Ride the Vibe》的曲目列表,新專輯共收錄了2首歌曲,其中包括主打曲《Ride the Vibe》和收錄曲《Starlight》。 《Ride the Vibe》是一首關於初戀時的悸動和心情波動的歌曲。



NEXZ還公開了他們的獨特形象角色,一隻類似小貓的動物坐在燃燒著心形火焰中。 同時官方粉絲名也揭曉,被命名為「NEX2Y」,意思是成為給予力量的存在。



NEXZ為日本索尼音樂娛樂和韓國JYP娛樂聯手創立的日本七人男子團體,成員通過JYP自製生存實境節目『Nizi Project Season 2』篩選而出。 最終由七名成員Yu、Tomoya、Haru、So Geon、Seita、Hyui和Yuki組成。 團體名稱「NEXZ」由朴軫永取名,Next Z(G)eneration意味著下一代,JYP的未來伴隨著新時代和新一代,希望能夠開闢它們,因此命名為「NEXZ」。

另外,NEXZ的全球出道單曲將在5月20日正式發行。

