【韓網熱門】網友說：藝人真人也只是人而已啊！引爆熱議：現實中身材最重要，臉龐只有普通人一半大

提到明星，普通人第一個想到的就是他們精緻的面龐，在帥哥靚女雲集的娛樂圈，顏值是他們最低的門檻。

不過日前theqoo上有網友反駁了這一說法，表示「藝人真人也只是人而已」。 該網友稱：「不是說長得醜，只是看到某些看過藝人真人的人會留言說他們彷彿活在另一個世界上，或者是這個世界上最美、最帥的人，捧得有些過高了。 不過以我看過幾次明星真人的經驗來說，他們就是人啊，那些長得帥長得美的人也只是和我身邊知道的那些帥哥美女一樣啊，沒到讓人驚訝的程度，或者脫離人類的感覺。 當然也會覺得『哇，真美啊』，但肯定不是那種藝術品般存在的美貌，也不是整個世界如同在放慢鏡頭、全世界就他最帥最美，好看到晃眼的級別，只會覺得依舊是個人，只是長得好看的人而已。 」

韓國網友評論：

1. 真人的話要看身材，如果身材一般，顏值再好，在別人眼中也只是個人類，身材好的話就會覺得有明星光環

2. 確實像人啊，因為就是人啊，不過藝人的氛圍感和普通人不一樣

3. 姜棟元就像個外星人，身材比例瘋了

4. 讀國小的時候有次在補完課回家的路上遇到過男團成員，遠遠地一瞥就驚到我了，非常非常瘦，髮型是當時很流行的長髮，我當時只覺得他好像豆芽

5. 長相之類的和電視上我們看到的一樣，但是對方的臉只有我一半大，真的驚呆了，讓我覺得我的臉好大啊

6. 看到真人後會覺得「美爆了」的藝人比我以為很一般的藝人要多很多，8比2吧

7. 我見過韓孝周本人，雖然不到整個人在發光的程度，電視上也很美，但是真人比電視上還要美，當然也有可能是當時她在出席活動，是打扮過的

8. 我見過很多次愛豆，比起顏值最重要的是身材，不管顏值有多高，身材太矮的話都很一般，然後就是皮膚，皮膚很差的話你就會發現是大濃妝

9. 側臉立體感+有顴骨+皮膚好+個子高，只要具備這幾點真人就會很絕，某個男團成員就屬於這種，真的非常帥

10. 演員應該不同，愛豆的話不管男生還是女生，體格都偏小

11. 那些身材好的男演員實際上真人都很瘦，非常瘦，每次看到真人都會被嚇到。 最讓我印象深刻的是出演過世宗大王的演員金相慶，肩膀和美國隊長一樣

12. 車銀優和周子瑜真人真的美到我了，其他人都和照片沒什麼區別

13. 我遇到車銀優的時候以為自己會暈過去，但是也還好，就是個人，炫彬和畫面一樣，曹政奭有些失望，以我的標準來看金秀賢是讓人看到會發出尖叫的水準

14. 愛豆們都太瘦了，姜棟元真的會讓人發出「哇」

15. 我也這麼覺得，不過他們的臉真的只有我們的一半

16. 我會震驚與身高、比例，帥或美無法震撼到我

17. 遠遠的看一眼沒什麼區別，但1米之內的話區別非常大

18. 我一次親眼見到我喜歡的演員時有被驚到，真人看起來更高，比例很好，皮膚毫無瑕疵，五官精緻，和洋娃娃沒什麼區別，當時有一群人走過來，我眼裡只有她

19. 我的本命演員是非人類，看到真人的瞬間就堵死了我脫粉的路，頭的大小就如同滅亡之前，還是第一次遇到眼睛這麼美的人，我其實看過不少明星，她真的是next level的存在

20. 其實大部份人和電視上長得沒什麼區別，不過有一個男團成員我一直以為長相一般，直到看到真人後改變了想法，很有氛圍感的一個人，就是不怎麼上鏡

21. 他們都小小的，尤其是女團成員

22. 我每次都期待他們自帶光芒，但每次都很失望，和電視裡沒區別

原文：https://theqoo.net/square/3216976104

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