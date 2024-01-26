文钟业3月16日来台举办「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」

自去年11/26（日）在个人第二张迷你专辑「SOME」见面会上，韩系实力派歌手文钟业就亲自对现场所有粉丝承诺，保证会用最快速度再来台北，而且下回见面时，就是以「专场」形式相聚

眼见粉丝对他发出声声期盼，宠粉的他不让大家整天心悬挂在那里，因此便当下霸气的与大家相约这天到来，果然文钟业没食言，确定在3/16（六）晚上6：00於新北市政府多功能集会堂举办「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」专场，而他也开心表示：「我说到做到要来跟大家见面，现在换你们也要做到，3/16期待看到大家，我会带来最精彩的舞台，请务必都要来现场同欢喔！」。

自推出个人第二张迷你专辑「SOME」大获好评，销售开出红盘后，音乐实力超强的文钟业便接获来自各地的演出邀请，工作行程没断过，期间他还得到「TENASIA ARTIST TOP TEN」所举办的「2023年12月K-POP BOY BRAND」票选冠军，同时也是「2023年决算K-POP BOY BRAND」总票选亚军，可见他的超人气锐不可挡，得到此殊荣肯定，文钟业谦虚表示：「一切都是粉丝凝聚了力量，能受到这样的爱戴，此刻的我非常幸福，觉得要更努力、更不能放弃，我要做出最好的音乐作品回报粉丝，这是我的感激之意！」。

说到专场，文钟业从1/13澳门场开始起跑，一路从大阪、东京再到台北等地，文钟业对专场的演出细节要求甚高，无不亲力亲为针对每个段落一练再练，目前已全面进入准备期的他，将会带来最棒的演出，而在这场[SOMEthing comes up]演唱会中，粉丝也不妨期待，当天他亲自唱给你听哪些歌曲！收到莫大支持，文钟业专场上，除了带来精彩舞台，福利也是令人尖叫的好，有全区海报、小卡与全区击掌，依照不同票价也有不同福利，其中最珍贵的，莫过於签名海报、签名拍立得，还有观赏采排，以及与他一对一的合照，文钟业期待用最大诚意，让当天所有粉丝带著幸福赋归。





即将於3/16（六）晚上6：00於新北市政府多功能集会堂举办，韩系实力派歌手文钟业「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」专场，启售日为1/27（六）上午11：00於Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台全面开卖，票价订为座席A区NT$5,500、座席B区NT$4,600、座席C区NT$3,600与身心席NT$2,600，购票粉丝并享有全区海报与小卡、全区击掌，以及观赏彩排、1对1合照抽20名、团体合照每20人一组共抽300名、签名海报100名与签名拍立得40名等超丰富福利，更多活动详情，请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。



节目名称：2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei

演出日期：2024年3月16日（六）

入场时间：17：00（依现场实际情况而定）

演出时间：18：00

演出地点：新北市政府多功能集会堂

演出地址：新北市板桥区中山路1段161号3楼

活动票价：座席A区 NT$5,500 / 座席B区 NT$4,600 / 座席C区 NT$3,600 / 身心席NT$2,600

起售时间：2024/1/27 11：00

购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）

身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址：https://reurl.cc/67v8Qk

主办单位：SHOW Office Entertainment.co.ltd、Ticket Plus远大售票

资料提供：SHOW Office、Ticket Plus远大售票

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