文钟业3月16日来台举办「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」

自去年11/26(日)在个人第二张迷你专辑「SOME」见面会上,韩系实力派歌手文钟业就亲自对现场所有粉丝承诺,保证会用最快速度再来台北,而且下回见面时,就是以「专场」形式相聚

眼见粉丝对他发出声声期盼,宠粉的他不让大家整天心悬挂在那里,因此便当下霸气的与大家相约这天到来,果然文钟业没食言,确定在3/16(六)晚上6:00於新北市政府多功能集会堂举办「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」专场,而他也开心表示:「我说到做到要来跟大家见面,现在换你们也要做到,3/16期待看到大家,我会带来最精彩的舞台,请务必都要来现场同欢喔!」。

自推出个人第二张迷你专辑「SOME」大获好评,销售开出红盘后,音乐实力超强的文钟业便接获来自各地的演出邀请,工作行程没断过,期间他还得到「TENASIA ARTIST TOP TEN」所举办的「2023年12月K-POP BOY BRAND」票选冠军,同时也是「2023年决算K-POP BOY BRAND」总票选亚军,可见他的超人气锐不可挡,得到此殊荣肯定,文钟业谦虚表示:「一切都是粉丝凝聚了力量,能受到这样的爱戴,此刻的我非常幸福,觉得要更努力、更不能放弃,我要做出最好的音乐作品回报粉丝,这是我的感激之意!」。

说到专场,文钟业从1/13澳门场开始起跑,一路从大阪、东京再到台北等地,文钟业对专场的演出细节要求甚高,无不亲力亲为针对每个段落一练再练,目前已全面进入准备期的他,将会带来最棒的演出,而在这场[SOMEthing comes up]演唱会中,粉丝也不妨期待,当天他亲自唱给你听哪些歌曲!收到莫大支持,文钟业专场上,除了带来精彩舞台,福利也是令人尖叫的好,有全区海报、小卡与全区击掌,依照不同票价也有不同福利,其中最珍贵的,莫过於签名海报、签名拍立得,还有观赏采排,以及与他一对一的合照,文钟业期待用最大诚意,让当天所有粉丝带著幸福赋归。





即将於3/16(六)晚上6:00於新北市政府多功能集会堂举办,韩系实力派歌手文钟业「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」专场,启售日为1/27(六)上午11:00於Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台全面开卖,票价订为座席A区NT$5,500、座席B区NT$4,600、座席C区NT$3,600与身心席NT$2,600,购票粉丝并享有全区海报与小卡、全区击掌,以及观赏彩排、1对1合照抽20名、团体合照每20人一组共抽300名、签名海报100名与签名拍立得40名等超丰富福利,更多活动详情,请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG:https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。



节目名称:2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei

演出日期:2024年3月16日(六)

入场时间:17:00(依现场实际情况而定)

演出时间:18:00

演出地点:新北市政府多功能集会堂

演出地址:新北市板桥区中山路1段161号3楼

活动票价:座席A区 NT$5,500 / 座席B区 NT$4,600 / 座席C区 NT$3,600 / 身心席NT$2,600

起售时间:2024/1/27 11:00

购票方式:Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台(全面开卖)

身障购买:Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址:https://reurl.cc/67v8Qk

主办单位:SHOW Office Entertainment.co.ltd、Ticket Plus远大售票

资料提供:SHOW Office、Ticket Plus远大售票

