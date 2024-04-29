《淚之女王》丟失了自己名字的朴成焄！韓網：沒能超越全宰雋

《淚之女王》登上了tvN史上收視率冠軍，不過當然觀眾的意見並非一面倒的好評，也有令人覺得惋惜的地方。最可惜的除了給觀眾一個帶有悲傷感的Happy Ending之外，就是反派角色尹殷盛。在《黑暗榮耀》給人深刻印象的朴成焄再度飾演惡人，即使《淚之女王》設定他易怒又專情，很可惜在劇中卻沒能給人留下特別的感覺。

《淚之女王》在最終回衝出了24.8％的超高收視率紀錄，超越了當年《愛的迫降》的21.7％，但仍然有些可惜，如同許多觀眾所留言的，劇情內容仍然過於老套又狗血，在財務管理上漏洞百出的財閥集團，以及動完大型腦癌手術仍然超級美麗像沒事一般重新生活的海仁，不過《淚之女王》靠著雙金演員的魅力走到了最終回並且創下難以突破的紀錄。



劇中飾演反派尹殷盛一角的朴成焄，從一開始到最終都完全沒有魅力可言，甚至給了他一個荒唐的結局。對洪海仁的瘋狂執念讓他說出「就算要死也要把妳帶走」，最終落得被包圍他的警察亂槍掃射而死。其實在劇情一開始的時候，尹殷盛是以華爾街出身的M&A專家登場，對於初戀洪海仁難以忘懷而有殘酷的一面。這樣的人設應該也能呈現一些專業上或是專情的魅力，如同《黑暗榮耀》的宰雋一樣特別。



不過尹殷盛在劇中並沒有什麼特別的表現，職業與出身看來華麗但也沒有特殊表現，如果說他是主要的反派，他卻大多是徘徊在海仁身邊，等待她與賢佑鬧脾氣時突然介入，或是劇情後段對失憶的洪海仁扯謊欺騙，顯而易見的情節令人感到這個角色沒有太多重要性，反而他與生母之間的糾葛用了更多篇幅來說明。比起《黑暗榮耀》中的宰雋，朴成焄在尹殷盛這樣的角色中較無法發揮，即便他發怒時大家也覺得「看見宰雋了」。



在《黑暗榮耀》之後朴成焄其實演出了很多作品，包含《陌生人》《誘拐之日》《遺贈的秘密》到今日的《淚之女王》，仍然時常被大家稱呼為「宰雋」，也是他目前本人曾透露的苦惱之一。希望他的下一部作品《魷魚遊戲2》能夠再帶給大家更新穎更印象深刻的面貌。



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