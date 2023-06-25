超感動的禮物！《PEAK TIME》TOP6演唱會獻唱全新歌曲〈Your Time〉，疑似還有綜藝推出

《PEAK TIME》TOP6演唱會「Your Time」釜山場在昨（24）日與今（25）日展開，帶來了和首爾場不一樣的一些驚喜，例如雙人組合SEVENUS與M.O.N.T合唱BTOB名曲〈Missing You〉，還有TO6全新歌曲〈Your Time〉首次公開，讓現場觀眾感動不已。

▼SEVENUS與M.O.N.T合作帶來BTOB名曲〈Missing You〉



▼TO6全體VANNER、SEVENUS、TEAM 24:00、DKB、BAE173、M.O.N.T演唱〈Your Time〉



「Your Time／你那閃亮的微笑，那甜蜜的嗓音／那溫暖的心，多麼珍貴／Your Time／縱然時間流逝，永遠不會忘記／我會成為你的光芒，我會讓你幸福，For You／Oh……／和你在一起的現在Peak Time／和我一起創造的Your Time／Oh……／我們在一起的Peak Time／我們一起創造的Your Time」



230624 피크타임 부산콘 앵콜

TOP6 - YOUR TIME (2) pic.twitter.com/DRmj9303Cw — 피크타임구독계 (@peaktimecheer) June 24, 2023

另外，場外也有一個驚喜，是一座米花籃應援，斗大的標題寫「四美男」，照片放上Ghost9李津宇、Team 24:00熙都、SEVENUS熙宰與BAE173李翰潔合照，副標題寫「啊！世上有這樣的美男嗎！？（with Picnic Time）」，說是為《Peak Time》演唱會應援，最後一句括弧內的字最重要：Picnic Time即將和大家見面！右方布條也寫「7月Coming Soon」！



有人猜是新的演唱會有人猜是綜藝節目，還有推特網友透露慧成昨晚Bubble（泡泡）直播疑似劇透，不知道是口誤還是故意一直把「Peak Time」講成「Picnic Time」，後面的Gon很無奈但也放棄糾正了XDD。



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