「語無倫次自首吸毒」的饒舌歌手是Sik-K？法定代理人嚴正否認：「是譫妄症」

韓國年初曾爆出有名饒舌歌手向警方語無倫次自首吸毒，今（29）日有媒體批露該歌手是Sik-K，不過Sik-K方面嚴正否認。

據韓媒今日報導，本月18日Sik-K已遭首爾龍山警察署以涉嫌違反《毒品管制法》移交首爾西部地方檢察廳，未進行居留。而移交檢察廳的原因正是因為甲基安非他命（俗稱冰毒）的檢驗呈現陽性。而‎Sik-K正是今年1月19日被爆出的「語無倫次自首吸毒」的饒舌歌手。



報導出來後，Sik-K法定代理人發出聲明否認，表示Sik-K今年1月15到1月18日因肩膀手術住院，手術期間曾因麻醉注接受異丙酚等精神藥品注射，手術過後為了緩解疼痛也射了含曲馬多的鎮痛劑，對於引發的睡眠障礙也服用了安眠藥。1月18日出院後，Sik-K仍因睡眠障礙持續服用院方開立的安眠藥，19日清晨出現譫妄症狀才會向警方表明吸毒，在此過程中Sik-K根本沒有任何機會吸毒。

▼Sik-K IG透露過自己肩膀動了大手術



Sik-K是在首爾國家報勳部附近向執勤的警察表明自己吸毒，當天被帶到首爾龍山警察署接受調查，當下他的譫妄症狀相當嚴重，負責的警察讓他留下尿液及毛髮樣本後便讓他返家，Sik-K也立即接受精神科治療，20日結束住院治療後，目前仍接受門診治療。

該聲明亦強調Sik-K的檢查結果並未檢查出甲基安非他命成分，不過Sik-K確實以持有及吸食大麻接受調查，案件也已移交首爾西部地方檢察廳，但持有及吸食大麻的時間是在肩膀手術之前，同樣和媒體報導的有很大落差。聲明最後懇請媒體切勿進行揣測性報導，譴責不實報導易使名譽受損難以恢復。

由於大麻在韓國能合法醫用，Sik-K又是在手術前使用，因此韓國網友多是同情Sik-K，認為媒體胡亂報導太誇張，也祝福他、希望他盡早恢復健康。

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