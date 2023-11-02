韓系實力歌手文鐘業確定11月26日台北粉絲簽名會！

2023最火音樂賽制節目「PEAK TIME」，號召集結已出道男團為名進行一較高下，自播出至今話題依舊未停，隨著名次確認，各個團體紛紛展開新的旅程之際，其中最受注目的一團，莫過於就是前B.A.P成員文鐘業加入的「TEAM 24：00」

有著紮實實力與人氣，讓文鐘業總是受到粉絲關注，看到他成功站上舞台，粉絲無不感動與肯定他的努力，讓他更有信心在音樂這塊領域上盡情發揮，暌違兩年之餘，文鐘業終於於10月30日推出個人第二張迷你專輯「SOME」，並訂於11月26日（日）下午兩點，將首次以個人之姿，舉辦「MOON JONG UP THE 2ND MINI ALBUM [SOME : FANSIGN EVENT] IN TAIPEI 」粉絲簽名會，不但要親自近距離與大家互動外，貼心的他還祭出包括親簽專輯、特典小卡、特典禮物、親簽拍立得或一對一合照等超豪華福利獻給支持的粉絲！



收到莫大鼓勵，文鐘業感念一路以來粉絲的不離不棄，因此「SOME」這張專輯堪稱是他嘔心之作，收錄五首歌「Stuck」、「X.O.X」、「Common（韓文版及英文版）與「Fine」，每首歌無不親力親為，堅持與團隊做到最好，根本就是用正規專輯在企劃製作，文鐘業感激的說：「能夠透過我的第二張『SOME』迷你專輯與粉絲見面，並介紹我的音樂與理念，讓我真的非常開心！此時此刻的我相當激動！」。隨著作品推出，文鐘業也排滿各式宣傳行程，雖然工作緊湊，但文鐘業卻要粉絲不要擔心，他會將自己調整到最好，用最佳的狀態與大家見面。





不光祭出超豪華福利，親自與粉絲互動外，文鐘業也將在當天簽名會上，首次在台獻唱「SOME」迷你專輯中的新歌，將最棒的舞台呈獻給大家，文鐘業說：「希望你們能喜歡我的『SOME』作品，我們11月26日見！請你們一定都要來現場喔！」。韓系實力派歌手文鐘業「MOON JONG UP THE 2ND MINI ALBUM [SOME : FANSIGN EVENT] IN TAIPEI 」粉絲簽名會，啟售日為11月4日（三）下午一點至11月月20日（一）下午一點止，在「遠大網站」系統販售，每張台北限定活動特典專輯定價NT.650元整，並享有親簽專輯、特典小卡、有機會抽取特典禮物、親筆簽名拍立得、一對一合照或參加訪台粉絲簽名會等超豐富福利！更多活動詳情，請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。



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