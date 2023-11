韓系實力歌手文鐘業確定11月26日台北粉絲簽名會！

2023最火音樂賽制節目「PEAK TIME」,號召集結已出道男團為名進行一較高下,自播出至今話題依舊未停,隨著名次確認,各個團體紛紛展開新的旅程之際,其中最受注目的一團,莫過於就是前B.A.P成員文鐘業加入的「TEAM 24:00」

有著紮實實力與人氣,讓文鐘業總是受到粉絲關注,看到他成功站上舞台,粉絲無不感動與肯定他的努力,讓他更有信心在音樂這塊領域上盡情發揮,暌違兩年之餘,文鐘業終於於10月30日推出個人第二張迷你專輯「SOME」,並訂於11月26日(日)下午兩點,將首次以個人之姿,舉辦「MOON JONG UP THE 2ND MINI ALBUM [SOME : FANSIGN EVENT] IN TAIPEI 」粉絲簽名會,不但要親自近距離與大家互動外,貼心的他還祭出包括親簽專輯、特典小卡、特典禮物、親簽拍立得或一對一合照等超豪華福利獻給支持的粉絲!



收到莫大鼓勵,文鐘業感念一路以來粉絲的不離不棄,因此「SOME」這張專輯堪稱是他嘔心之作,收錄五首歌「Stuck」、「X.O.X」、「Common(韓文版及英文版)與「Fine」,每首歌無不親力親為,堅持與團隊做到最好,根本就是用正規專輯在企劃製作,文鐘業感激的說:「能夠透過我的第二張『SOME』迷你專輯與粉絲見面,並介紹我的音樂與理念,讓我真的非常開心!此時此刻的我相當激動!」。隨著作品推出,文鐘業也排滿各式宣傳行程,雖然工作緊湊,但文鐘業卻要粉絲不要擔心,他會將自己調整到最好,用最佳的狀態與大家見面。





不光祭出超豪華福利,親自與粉絲互動外,文鐘業也將在當天簽名會上,首次在台獻唱「SOME」迷你專輯中的新歌,將最棒的舞台呈獻給大家,文鐘業說:「希望你們能喜歡我的『SOME』作品,我們11月26日見!請你們一定都要來現場喔!」。韓系實力派歌手文鐘業「MOON JONG UP THE 2ND MINI ALBUM [SOME : FANSIGN EVENT] IN TAIPEI 」粉絲簽名會,啟售日為11月4日(三)下午一點至11月月20日(一)下午一點止,在「遠大網站」系統販售,每張台北限定活動特典專輯定價NT.650元整,並享有親簽專輯、特典小卡、有機會抽取特典禮物、親筆簽名拍立得、一對一合照或參加訪台粉絲簽名會等超豐富福利!更多活動詳情,請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG:https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。



