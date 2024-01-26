《殺人者的購物中心》主要人物背景重點分析！故事踏入白熱化 第五、六集

Disney+ 《殺人者的購物中心》於本周三播出第三、四集，「怪物級新人」金慧峻所飾演的「鄭智安」被一眾殺手圍剿，打鬥場面連場令緊張感飆升。

(以下小雷)

另一方面，鄭智安與由「國民老公」李棟旭所飾演的叔叔「鄭進灣」之間的羈絆，為作品注入若即若離的親情。這部糅合懸疑、刺激與溫情的Disney+ 原創韓劇，即將踏入中後段，角色之間身份大反轉，是敵是友未到最後一刻都不能下定論，引人入勝的穿插時序，人物背景洋蔥式被逐步揭開。至今多個謎團依然未解開：叔叔鄭進灣的秘密身世，他是否真的自殺？殺手們的動機何在？詭異購物中心背後隱藏什麼袐密？我們與大家綜合主要角色現時已披露的資料，為踏入劇集下半部分更精彩與意想不到的內容做好準備！

鄭進灣（李棟旭 飾）並非孤身作戰

於劇集一開始就「自殺」身亡的鄭進灣，職業看似屬於高度機密而必須獨自完成，但原來這位主角也有同伴，並非孤身作戰。無論是保護小時候鄭智安而被殺死的失語殺手朋友，還是於殺手界屬於頂級存在的蘇敏慧 (金海娜 飾)，甚至是於本周登場、在地下倉庫監視一切的布拉德 (李泰榮 飾)，都是與鄭進灣站在同一戰線的伙伴。到底這幾位角色因何故變成戰友？



鄭智安 (金慧峻 飾) 成長過程熱血逆襲 自小受到殺手般的技能及心理訓練

外型看似弱小的鄭智安於首集就顛覆大家想像，憑藉叔叔鄭進灣於日常相處時的教導，數次於被包圍的屋內化險為夷。隨着更多的倒敍情節播出，鄭智安展現於叔叔指導下獲得的槍械駁火知識、絕地求生意志以及從泰拳師父身上學到的搏擊術，能力及心理質素儼如殺手。鄭智安還有多少隱藏技能尚未展露？鄭進灣向她無形中傳授了多少殺人及求生技巧？



頂級殺手蘇敏慧 (金海娜 飾) 死命保護鄭智安

最初被鄭智安懷疑是敵人的蘇敏慧，竟然成為她的最強保護者！於殺手界首屈一指的蘇敏慧，在劇中展現了驚人的打鬥與駁火技巧，以及智勇雙全的全方位實力，一人力戰眾多對手，成為戰鬥力最高的一位。她與鄭進灣之間的往事以及關係還未被提及，為甚麼她要死命保護鄭智安？

匿藏於地下倉庫的監察者布拉德 (李泰榮 飾

鄭智安與同學裴正民 (朴智彬 飾) 進入地下倉庫後發現竟然有人！布拉德稱呼鄭進灣為老闆，似乎是負責管理倉庫的人。不善於以言語溝通的布拉德，被裴正民懷疑指責之時一直處於下風，更似乎沒有接受過打鬥訓練。這個看似欠缺「智勇」只有「忠信」的角色，會否於餘下劇情發揮關鍵作用？



突然變臉！同學裴正民 (朴智彬 飾) 偷襲鄭智安

於首兩集以善良好友的姿態進入鄭宅的裴正民，於第四集居然變臉，先誣蔑布拉德，後將鄭安智迷暈，並自爆當年將鄭智安鎖於學校地牢的人就是自己！擁有出色黑客能力、自稱曾協助鄭進灣建立「農業用水管銷售網站」的正民，原來一直都想進入銷售武器的網絡系統。到底他是與狙擊鄭智安的殺手們同一陣線，抑或屬於另一股未曝光的勢力？



隨着更多殺手以及更強大的電子機械武器於第四集尾段出現，加入圍剿鄭智安的行動，以及蘇敏慧得到布拉德送來的子彈武器及藥物完成補給，即將於下周三1月31日在Disney+ 獨家上線的原創韓劇《殺人者的購物中心》第五、六集，迎來更刺激豐富及超乎想像的故事，敬請各位觀眾期待。

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