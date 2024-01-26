《外星+人2》崔東勳導演大讚金宇彬人超好！又帥又有演技！

斥資超過400億韓元打造的《外星+人2：回到未來》在韓上映首日（1/10）便超越第二名的迪士尼動畫電影《星願》，空降韓國票房冠軍，還蟬聯了雙週票房冠軍！

《外星+人2：回到未來》目前累積票房突破114億6千萬韓元（資料來源：KOFIC，截至1月25日），在CGV電影院觀眾滿意度更高達92%，在韓國知名電影網「NAVER MOVIE」觀眾評分更高達8.27分，口碑沸騰中！

《外星+人2：回到未來》敘述在熾熱的神劍爭奪戰中，即將揭曉被隱藏祕密之際，人類與道士回到未來試圖拯救一切的故事！《寄生上流》奉俊昊導演盛讚《外星+人2：回到未來》：「終於能像這樣在戲院裡用大銀幕觀賞這宏偉的結局！多樣角色之間的動作場面、有趣的設定等，巨大的齒輪刺激地咬合轉動，觀賞時有好幾次都讓我覺得有趣到大拍自己的膝蓋！」《分手的決心》朴贊郁導演則讚嘆本作：「出現了許多同樣很有個性、充滿魅力、有趣的演員們，都展現了不輸他人的演技！即使是十分充滿幻想的故事，仍打造出有模有樣的情節！我想為展現出這種成果的崔東勳導演和演員們獻上掌聲！」



《外星+人》系列作是柳俊烈與崔東勳導演首度合作的電影，對於和崔東勳導演合作的感想，柳俊烈表示：「在我出道前，就是導演的粉絲，導演所寫的劇本和執導方式都極具力量，而且埋藏了許多細節，直到最後一口氣揭開時，讓身為觀眾的我看了也樂在其中！若說《外星+人》展開了許多支線的話，《外星+人2》就是整理了所有情節，看了會令人感到很痛快！」柳俊烈也因為《外星+人》系列作，和金宇彬、金泰梨的交情變得更深了，他還透露私下和金宇彬、金泰梨見面時，都不會聊工作上的事，而是比較常聊私事，這也對彼此之間在演技上的默契很有幫助，柳俊烈表示：「通常私下見面時都會聊說最近是否有什麼感受或情緒，該怎麼利用時間等自然的對話，不會特別聊作品的事情。」柳俊烈也透露：「金宇彬能很自在地談到自己生病的事，在我聽了那治療的過程後感到很驚訝，不只是覺得他真的很辛苦，而是在我直接聽到那樣的複雜情緒時，真的感觸良多。」

《外星+人》系列作是金宇彬抗癌後首度接拍的回歸作品，崔東勳導演表示：「在拍攝過程中，原本是想依照金宇彬的健康情況調整他的戲分，一開始他所飾演的『卡德』是個小角色，但後來金宇彬跟我說他的肌肉愈來愈有力氣了，因此我就幫他加了許多場戲。」崔東勳導演還說像金宇彬那麼帥氣的人，其實演技不用太好也無妨，導演表示：「但金宇彬是位非常努力的演員，當他拍攝時，說想再試一次看看的話，我就會讓他演到自己滿意為止！不管拍攝過程再怎麼辛苦他都不會抱怨，他以前也是個很好的人，現在似乎變得更好了！因為一起經歷了金宇彬找回健康的過程，這對我而言很幸福！」

《外星+人2：回到未來》2月7日(三)在臺上映！

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