《寄生上流》李善均獲美國奧斯汀影評人協會追授榮譽「特別獎」紀念作品及生平

當地時間1月12日,奧斯汀影評人協會(AFCA)通過官網公佈2023年獲獎名單,除了常規的最佳影片、最佳導演、最佳男女主角等等之外,還增添了一個頒給韓國演員李善均的「特別獎」。

奧斯汀影評人協會(AFCA)成立於2005年,是一個著名的專業影評人組織,每年針對當年發行上映的電影投票選出多個獎項。AFCA提到李善均主演的作品《寄生上流》《眠》《Silence》,表示這一獎項是為了「紀念李善均的一生和作品」(In memoriam of the life and works of Lee Sun-kyun)。



《寄生上流》作為一部獲得康城電影節金棕櫚獎和奧斯卡獎的影片,在全球粉絲中享有聲譽。 李宣均也作為該片主演而被海外粉絲所熟知,突然離世的消息令許多人感到震驚。

李善均從去年10月份以來一直面臨娛樂場所經理關於吸毒的指控,接受了三次警方調查,還因為個人隱私遭到媒體過度曝光而引發爭議,最終於去年12月27日離世。



與此相關,韓國電影業界多名人士組成「文化藝術人連帶會議」(暫定名)於1月12日舉行記者會,發表聲明要求查清事件真相、提出對調查機構和媒體的訴求,以及呼籲修法保護文化藝術人的人權。



