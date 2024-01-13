申鉉彬默默承受好辛苦啊～《跟我說愛我》前女友藕斷絲連鄭雨盛表態也無用…下週能給HE嗎（EP.13 – 14）

[有雷]好不容易在一起的申鉉彬與鄭雨盛，能不能有個圓滿結局呢？《跟我說愛我》即將在下週進入大結局，但初戀女友的來襲讓申鉉彬總是充滿不安，對方甚至表態「聽過他說夢話」，讓申鉉彬逐漸覺得自己離鄭雨盛越來越遠，她會選擇放手嗎？

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暮恩（申鉉彬飾）在振宇（鄭雨盛飾）家門前目睹淋著雨來找他的前女友，走進了振宇的家中，於是暮恩傷心地轉身離開。暮恩事後對振宇說出當天情景時仍然傷心地流下淚來，即使振宇已經解釋自己跟暮恩在一起非常幸福，但暮恩仍然覺得過往的記憶是她跨不過的門檻。振宇也明顯地感覺暮恩似乎漸漸變得冷淡，好友提醒振宇，應該要把自己的過往都清楚告訴暮恩，降低她的不安。



暮恩的吉他老師兼好友祖漢，對暮恩細心呵護著，也到拍攝現場去關心著暮恩的表現與情緒，當然也察覺到暮恩的敏感與傷心，選擇默默陪著落淚的暮恩。此時振宇的前女友宋瑞京，透過當時的另一位同學得知了當年校園火災的真實狀況，也解開了自己當時對振宇的怨恨，曾經以為自己被振宇遺落在火場的她，這才得知振宇為了救出她，成為當時最後被救離火場的人。



振宇變得更小心翼翼，希望能挽回暮恩對他的信任，隨時留意著手機，回答著每一則暮恩的簡訊。暮恩更是與宋瑞京直球對決，約她出來說清楚，表達自己才是現在在振宇身邊的人。瑞京仍然表示自己是最了解車振宇的人，甚至說到自己曾聽過振宇的聲音，說著夢話，這點讓暮恩非常在意。



暮恩利用拍攝空檔，打算獨自旅行，此時卻接到了在車振宇舉辦畫展時，一位曾看著畫流淚的婦人的聯繫，暮恩也到醫院去見這位失智婦人，也懷疑婦人是否就是振宇的母親，婦人給了暮恩一個地址說是老家，暮恩把自己原定的旅行地放在一旁，先來到婦人給的地點。



暮恩曾在振宇家中看見一張老照片，是振宇在育幼院前被發現時在他身邊的照片，背面寫著他的名字，照片中的婦人抱著嬰兒，很可能就是他的母親。暮恩站在老屋前拍下一張照片，傳給振宇，讓振宇也拿出了這張照片來進行比對，是否他能與親生母親相見？



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