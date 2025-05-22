兩年未止的悲劇：李善均遭勒索案二審開庭！ 檢方再度求重刑

勒索已故演員李善均的涉案人士，在二審中依然面臨實刑求刑。

21日上午，韓國仁川地方法院刑事上訴第3部（主審法官：崔成培）針對風俗店室長A某與前演員B某所涉的恐嚇勒索案件，上訴 進行了審的案結公審。

檢方當日請求法院對A某判處7年有期徒刑，此為與一審時相同的求刑內容。 A某的法律代理人在最終辯論中表示：「被告因受到身份不明的恐嚇者威脅，做出了錯誤的選擇，正在深刻反省。」並向李善均的遺屬表達了歉意。 至於B某，由於其律師未出庭，檢方未能對其進行求刑。去年（2024年）12月19日的一審判決中，A某被判處3年6個月有期徒刑，目前正在服刑中; B某則被判處4年2個月。

據檢方指出，A某於2023年9月以恐嚇手段勒索李善均3億（韓幣，下同），遭以恐嚇取財罪起訴。 此外A某還因2022年12月至2023年8月期間涉嫌使用毒品（包含冰毒和K他命）被起訴，並於2023年10月被判處1年有期徒刑。 A某已是6度前科犯。B某則假冒駭客身分，先後恐嚇A某與李善均。 2023年10月，B某更直接向李善均勒索5,000萬，最終被送交法辦。



2023年10月，李善均陷入涉毒醜聞，一時之間飽受爭議。該事件爆發後，他的形象與事業受到重創，並一度傳出他遭人勒索與威脅。根據後續調查，他在壓力之下曾向勒索者支付數千萬韓元以求平息事件。同年12月，李善均在首爾某停車場內車中被發現身亡，警方研判為自殺。他留下遺書表示「對家人感到愧疚」，震驚各界。其後，韓國媒體與網路輿論開始質疑事件背後是否有更多不為人知的真相。李善均的死也掀起了民眾對「輿論審判」、「媒體過度曝光」與「娛樂圈毒品問題」的討論。不少聲音呼籲對已故藝人應給予更人性與理性的對待，避免因未證實的指控讓個人承受極端壓力。

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