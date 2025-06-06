「李善均案」外洩個資者遭起訴，包含警察、檢察調查官、記者！「洩露公務機密」違反個資保護法

演員李善均曾主演《寄生上流》《我的大叔》等多部作品，2023年因涉嫌吸毒接受調查期間內部資料遭到外洩、被媒體聚焦，令他最終不堪輿論壓力選擇輕生。 近日，涉嫌洩露信息的警察與檢察調查官、記者共3人以「洩露公務機密」等罪名遭到起訴。

韓國仁川地方檢察廳6月5日表示，已以涉嫌「洩露公務機密」等罪名，對前警衛A某與隸屬於仁川地檢的檢察調查官B某提起不拘留起訴，同時以違反《個人資訊保護法》的罪名起訴30多歲的記者C某。

據悉，前警衛A某於2023年10月將包含調查進度的內部文件（調查進展報告書）拍照後傳送給C某等2名記者。 該報告由仁川警察廳毒品犯罪調查科於2023年10月18日製作，內容包括李善均案件中調查對象的姓名、前科、身分與職業等詳細個人資料。

檢察調查官B某被控曾兩度向地方報社記者洩露李善均涉嫌吸毒、正在接受警方調查等信息及調查進度。 該地方報社於2023年10月19日以「頂級明星L某因吸毒嫌疑接受內部調查」為標題，搶先報導了該事件，引發社會高度關注。



記者C某從A某和B某處獲取調查對象真實姓名等個資，並轉交給另一位記者。 某娛樂媒體從記者C手中獲得調查進展報告書，並於李善均去世次日報導了該報告的編輯照片及內容。

因洩密事件，前警衛A某已被免職，檢察調查官B某則被停職，目前正接受紀律處分相關程序。 南部京畿警察廳曾就A某與B某申請拘捕令，但法院以「主要證據已被收集」為由駁回。

李善均於2023年10月14日因涉嫌吸毒被立案調查，2個月內3次接受警方傳喚調查。 期間他曾多次申請以非公開方式調查，但未被接受，最終3次都在警局前接受媒體拍照和採訪質問，承受了巨大壓力。 第3次調查4天後的12月26日，李善均被發現在首爾鐘路區臥龍公園附近車內身亡，生前通過尿液和毛髮進行的所有毒品檢測結果均為陰性。



韓國前總統文在寅曾在臉書公開斥責「調查機關的調查形態和媒體的報導形態」導致了李善均的死亡，指出應以此契機擺脫落後的調查和報導慣例。 檢方表示：「將嚴正應對公務員違反保密義務與濫用個資的行為，以防此類事件再度發生。」



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