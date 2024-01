《寄生上流》李善均获美国奥斯汀影评人协会追授荣誉「特别奖」纪念作品及生平

当地时间1月12日,奥斯汀影评人协会(AFCA)通过官网公布2023年获奖名单,除了常规的最佳影片、最佳导演、最佳男女主角等等之外,还增添了一个颁给韩国演员李善均的「特别奖」。

奥斯汀影评人协会(AFCA)成立於2005年,是一个著名的专业影评人组织,每年针对当年发行上映的电影投票选出多个奖项。AFCA提到李善均主演的作品《寄生上流》《眠》《Silence》,表示这一奖项是为了「纪念李善均的一生和作品」(In memoriam of the life and works of Lee Sun-kyun)。



《寄生上流》作为一部获得康城电影节金棕榈奖和奥斯卡奖的影片,在全球粉丝中享有声誉。 李宣均也作为该片主演而被海外粉丝所熟知,突然离世的消息令许多人感到震惊。

李善均从去年10月份以来一直面临娱乐场所经理关於吸毒的指控,接受了三次警方调查,还因为个人隐私遭到媒体过度曝光而引发争议,最终於去年12月27日离世。



与此相关,韩国电影业界多名人士组成「文化艺术人连带会议」(暂定名)於1月12日举行记者会,发表声明要求查清事件真相、提出对调查机构和媒体的诉求,以及呼吁修法保护文化艺术人的人权。



