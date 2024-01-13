初瓏《No Back卓在勳》被問何時退出Apink答「會守護下去」，狂「露肩」遭吐槽超爆笑

由卓在勳和申圭鎭一同主持，人氣相當高的YouTube節目《No Back卓在勳》，11日播出最新一集，輪到Apink隊長朴初瓏被卓班長和申刑警「訊問」。

《No Back卓在勳》一直以辛辣問題製造話題，卓在勳果不其然問了初瓏Apink成員去留、為何從7人變成5人（按：洪瑜暻2013年退出，孫娜恩2021年退出），這種程度不是驚悚劇嗎？什麼時候會再減少一人？」初瓏坦言成員之間也會開玩笑「最後剩下的是誰？」，但她絕口不回答下一個可能是誰：「不要問太悲傷的問題，希望不要再有人退出了。」也堅定的說自己身為隊長，會長久留在隊裡、會守護下去。



初瓏的堅定不禁讓人想起Apink ‎2017年曾透露第一次續約的情景，當時成員們都被初瓏一句「相信我」所感動，後來初瓏也在另個節目道出自己的壓力，包括擔心自己是不是給成員太多壓力了。初瓏帶領著Apink，次次推動Apink的延續，就算去年僅剩鄭恩地留原公司，團體依舊沒解散、持續活動中，甚至在《No Back卓在勳》透露新的巡迴演唱會又要展開了，也難怪初瓏一直是K-POP界裡知名的「好隊長」。



除了談到Apink這段令粉絲動容的地方，初瓏上《No Back卓在勳》本身也製造許多笑點，包括一直將衣服「往下拉」，讓卓在勳不禁調侃她是不是為了衝點閱率：「我們不是那種節目喔！把領子拉上去吧！」申圭鎭也說：「不是說害羞嗎？卻一直露肉(?)！」原來是因為初瓏穿的是平口毛衣，衣服會一直跑上去勒住脖子。



講到專長是合氣道，卓在勳演犯人讓初瓏展現能力，結果初瓏卻頻頻「指點犯人」：「可以抓右手嗎？我是右撇子。」「你不要動。」應該要這樣應該要那樣的，讓卓在勳超問號XDDD。



初瓏說點閱率有20萬就很好了，沒想到此集大約上架2天，已破91萬點閱率！



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