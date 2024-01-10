陳冠叡FM solo重現《BOYS PLANET》舞台，還有戰友特別應援♥ 四國語言演唱〈小幸運〉超寵粉

《BOYS PLANET》台灣練習生陳冠叡，7日回到家鄉，在台北舉行了生涯首場粉絲見面會，用心準備了各種舞台，沒能在現場的你們都看過了嗎？
陳冠叡開場就帶來《BOYS PLANET》主題曲〈Here I Am〉，穿著還仿當時的制服，讓人馬上湧現當初緊追節目的回憶，後續還帶來〈Over Me〉與〈Butterfly〉，solo重現公演舞台，柔美與剛毅兼具的舞姿頻頻收到台下粉絲「叡比」歡呼。
240107— 焙 (@o4z8352) January 7, 2024
over me亡靈#陳冠叡 #CHENKUANJUI#チェンクァンルイ #천관루이 pic.twitter.com/jVV4vV4lwA
除了重現叡比們滿心期待的節目舞台，陳冠叡也不吝接受台下「點舞」，隨機跳了IVE〈ELEVEN〉、SHINee泰民〈Guilty〉、《BOYS PLANET》戰友ZEROBASEONE與EVNNE的〈Crush〉、〈TROUBLE〉等等，和叡比們你來我往互動相當熱絡。而陳冠叡最寵粉也許是〈小幸運〉舞台了，因為他不止唱了原本的中文版，還唱了韓文、日文與英文版，照顧現場所有從各地特地見他一面的粉絲。除了〈小幸運〉，他還cover Super Junior厲旭的〈小王子〉，想表達自己節目結束後的心境，有粉絲感動的當場為他落淚。
冠叡隨機舞蹈第二段— Alco_zerose (@alcohsuan37) January 8, 2024
歌單（part 2.）
Guilty—Taemin
Happily Ever After—TXT
Trouble—EVNNE
Eleven—Ive
Idol—Yoasobi
（有錯的話歡迎留言更正）#陳冠叡 #CHENKUANJUI #천관루이 #ルイ pic.twitter.com/zGhT5CR1M9
四語小幸運，歌詞是叡自己翻的！— JJdancing (@JJ_dancing_tpe) January 9, 2024
이 노래 "작은 행운"는 루이본인이 직접 가사를 번역했고 개작한 것이다!
KuanJui adapted the lyrics himself to thank the fans!
ル一は 自分で歌詞を翻訳したもので、ファンに心を表現した
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240107 RE：新— 쿠리 (@kuri1130nepact) January 7, 2024
'어린왕자' (小王子)
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陳冠叡曾力挺《BOYS PLANET》戰友尹鐘佑和JAY在台灣的粉絲見面會，還當過吾木提與李昇奐（現ONLEE）見面會的嘉賓，而此次輪到他辦見面會，雖然沒有任何嘉賓登場，但少不了戰友們驚喜應援，包括也來自台灣的邱勝揚與東東，還有宣淏、李昇奐、金慜赫，以及先前主辦單位已公開的ONE PACT（尹鐘佑、JAY CHANG、吳性珉、廉太均（TAG）、李藝譚）。雖然沒有出現叡比們也想見到的冠叡好朋友章昊，但是遊戲環節冠叡可是巧手畫了拉小提琴的章昊，台下叡比秒答呢！
來自陳冠叡的章昊#천관루이 #루이#CHENKUANJUI #陳冠叡 #チェンクァンルイ #กวานรุ่ย#KUANJUI #chenkuanjui#kuanjui #장하오 #章昊 #ZHANGHAO pic.twitter.com/htnRTy5Ez8— A_HUN 아훈 (@AHUN729) January 7, 2024
冠叡各種舞台逼哭台下叡比，叡比們與主辦單位也逼哭了他！尾聲，全場替12月寶寶的他慶祝生日快樂，冠叡爸媽與姐姐推著蛋糕與餅乾花束登場，成為整場見面會最溫馨時刻。見面會隔日，冠叡也發了照片寫下：「我一定是最幸福的人了，我愛你們。」同樣寫了韓文日文與英文表達「因為你們獲得了幸福」。
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