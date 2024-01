陳冠叡FM solo重現《BOYS PLANET》舞台，還有戰友特別應援♥ 四國語言演唱〈小幸運〉超寵粉

《BOYS PLANET》台灣練習生陳冠叡,7日回到家鄉,在台北舉行了生涯首場粉絲見面會,用心準備了各種舞台,沒能在現場的你們都看過了嗎?

陳冠叡開場就帶來《BOYS PLANET》主題曲〈Here I Am〉,穿著還仿當時的制服,讓人馬上湧現當初緊追節目的回憶,後續還帶來〈Over Me〉與〈Butterfly〉,solo重現公演舞台,柔美與剛毅兼具的舞姿頻頻收到台下粉絲「叡比」歡呼。

除了重現叡比們滿心期待的節目舞台,陳冠叡也不吝接受台下「點舞」,隨機跳了IVE〈ELEVEN〉、SHINee泰民〈Guilty〉、《BOYS PLANET》戰友ZEROBASEONE與EVNNE的〈Crush〉、〈TROUBLE〉等等,和叡比們你來我往互動相當熱絡。而陳冠叡最寵粉也許是〈小幸運〉舞台了,因為他不止唱了原本的中文版,還唱了韓文、日文與英文版,照顧現場所有從各地特地見他一面的粉絲。除了〈小幸運〉,他還cover Super Junior厲旭的〈小王子〉,想表達自己節目結束後的心境,有粉絲感動的當場為他落淚。



四語小幸運,歌詞是叡自己翻的!

이 노래 "작은 행운"는 루이본인이 직접 가사를 번역했고 개작한 것이다!

KuanJui adapted the lyrics himself to thank the fans!

ル一は 自分で歌詞を翻訳したもので、ファンに心を表現した

