繼Jennie之後Lisa也要闖美了？《陰屍路》官方IG追蹤Lisa帳號，和衍生劇男主一起看球賽，這也太巧了吧

女團BLACKPINK成員Lisa要進好萊塢了？

韓媒援引了去年12月26日泰國版《VOGUE》的中的採訪，稱Lisa將通過電視劇進軍好萊塢。 據悉，在全球引發喪屍熱潮的AMC電視劇《The Walking Dead》（《行屍走肉》、《陰屍路》）的官方IG帳號日前關注了Lisa的個人IG，因此傳出Lisa有可能在《The Walking Dead》衍生劇中登場的消息。 前段時間Lisa造訪了法國巴黎，而《The Walking Dead》衍生劇《The Walking Dead： Daryl Dixon》（《行屍走肉：戴瑞迪克森》、《陰屍路：戴瑞迪克森》）正巧在巴黎拍攝，更是增加了這一消息的可信度。



去年11月28日，Lisa被拍到和演員Norman Reedus一起在巴黎看球賽，Norman Reedus在《The Walking Dead： Daryl Dixon》中扮演的就是男主角「迪克森」，憑藉該角色火爆全球。 他本人也追蹤了Lisa的個人IG帳號。目前這些消息也都是傳聞，並未得到官方的呼應，但已然有不少Lisa粉絲確信本命將出演大熱劇。

| Lisa e Norman Reedus (ator de The Walking Dead).



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去年9月-10月播出的《The Walking Dead： Daryl Dixon》第一季是《《The Walking Dead》系列的第5部衍生劇，描寫了原劇第11季之後來到法國的「迪克森」的故事。 第二季預計今年內播出。

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