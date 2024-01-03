網友玩梗+SEVENTEEN DK發新年簡訊，覺得太巧合才貼出來！李泳知被罵緊急道歉

2024年的第二天，李泳知就通過X（舊Twitter）用英文向國外粉絲道歉。
事情的起因是一條粉絲留言和來自男團SEVENTEEN的DK的新年祝福簡訊。 李泳知在新年第一天公開了一張照片，有網友模仿DK的語氣，留言寫道：「泳知啊，我是道兼歐巴，2023年已經goodbye，新年的時候我會發kakao talk給你」。 原本只是玩笑式樣的留言，沒想到巧合的是DK真的給李泳知發了新年祝福簡訊，DK寫道：「泳知啊，新年快樂，2023年辛苦了，對你來說這是非常有價值的一年，我一直為你加油，希望2024年你能繼續飛騰，多保重，要好好吃飯喔。」覺得巧合又好笑的李泳知就在IG上置頂了網友的留言，同時又在X上貼出了網友、DK留言截圖，並附言表示：「道兼前輩，世上最搞笑的人。 」
李泳知的這條留言引起不少國外「Carat」（SEVENTEEN粉絲名）的憤怒，有人湧入李泳知的SNS表達了不滿，斥責她不該公開前輩簡訊，還不回覆對方。 最後李泳知刪除了相關貼文，並用英文在X上道歉，她寫道：「很抱歉，我不是有意的。 我一直非常感激他給予的關懷和親切的『前輩時刻』，我也從他身上學到如何在這個行業中保持溫柔和激情，這讓我更加尊重他。截圖只顯示了部份內容，我肯定回覆他了啊，我還問他是否可以上傳這個截圖，獲得了他的允許。我能理解大家對這則推文的感受，我會更加小心自己的行為。 對不起，對每個人都感到抱歉，我會更加小心，保證不會再上傳這種類型的推文。 」最後李泳知還為自己的英文水平道歉。
Im so sorry guys i didn't mean that.. I am always thankful for the caring texts and sweetheart sunbae moment from him. And i also learned from him how to be jentle and be passionate all the time in this industry that makes me respect him even more. Yes.. the screen shot was cut…— 이영지 (@dokgodieinsaeng) January 2, 2024
事情很快就在韓網上發酵，不少網友留言安慰李泳知，稱：「DK：可以，李泳知：可以。 網友：不可以」、「泳知啊，你根本沒必要道歉」、「了解事情的來龍去脈之後我無法理解這件事情有什麼好吵的」、「我真的沒發現任何問題啊」等。
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