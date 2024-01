網友玩梗+SEVENTEEN DK發新年簡訊，覺得太巧合才貼出來！李泳知被罵緊急道歉

2024年的第二天,李泳知就通過X(舊Twitter)用英文向國外粉絲道歉。

事情的起因是一條粉絲留言和來自男團SEVENTEEN的DK的新年祝福簡訊。 李泳知在新年第一天公開了一張照片,有網友模仿DK的語氣,留言寫道:「泳知啊,我是道兼歐巴,2023年已經goodbye,新年的時候我會發kakao talk給你」。 原本只是玩笑式樣的留言,沒想到巧合的是DK真的給李泳知發了新年祝福簡訊,DK寫道:「泳知啊,新年快樂,2023年辛苦了,對你來說這是非常有價值的一年,我一直為你加油,希望2024年你能繼續飛騰,多保重,要好好吃飯喔。」覺得巧合又好笑的李泳知就在IG上置頂了網友的留言,同時又在X上貼出了網友、DK留言截圖,並附言表示:「道兼前輩,世上最搞笑的人。 」

李泳知的這條留言引起不少國外「Carat」(SEVENTEEN粉絲名)的憤怒,有人湧入李泳知的SNS表達了不滿,斥責她不該公開前輩簡訊,還不回覆對方。 最後李泳知刪除了相關貼文,並用英文在X上道歉,她寫道:「很抱歉,我不是有意的。 我一直非常感激他給予的關懷和親切的『前輩時刻』,我也從他身上學到如何在這個行業中保持溫柔和激情,這讓我更加尊重他。截圖只顯示了部份內容,我肯定回覆他了啊,我還問他是否可以上傳這個截圖,獲得了他的允許。我能理解大家對這則推文的感受,我會更加小心自己的行為。 對不起,對每個人都感到抱歉,我會更加小心,保證不會再上傳這種類型的推文。 」最後李泳知還為自己的英文水平道歉。

Im so sorry guys i didn't mean that.. I am always thankful for the caring texts and sweetheart sunbae moment from him. And i also learned from him how to be jentle and be passionate all the time in this industry that makes me respect him even more. Yes.. the screen shot was cut…