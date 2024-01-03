網友玩梗+SEVENTEEN DK發新年簡訊，覺得太巧合才貼出來！李泳知被罵緊急道歉

2024年的第二天，李泳知就通過X（舊Twitter）用英文向國外粉絲道歉。

事情的起因是一條粉絲留言和來自男團SEVENTEEN的DK的新年祝福簡訊。 李泳知在新年第一天公開了一張照片，有網友模仿DK的語氣，留言寫道：「泳知啊，我是道兼歐巴，2023年已經goodbye，新年的時候我會發kakao talk給你」。 原本只是玩笑式樣的留言，沒想到巧合的是DK真的給李泳知發了新年祝福簡訊，DK寫道：「泳知啊，新年快樂，2023年辛苦了，對你來說這是非常有價值的一年，我一直為你加油，希望2024年你能繼續飛騰，多保重，要好好吃飯喔。」覺得巧合又好笑的李泳知就在IG上置頂了網友的留言，同時又在X上貼出了網友、DK留言截圖，並附言表示：「道兼前輩，世上最搞笑的人。 」

李泳知的這條留言引起不少國外「Carat」（SEVENTEEN粉絲名）的憤怒，有人湧入李泳知的SNS表達了不滿，斥責她不該公開前輩簡訊，還不回覆對方。 最後李泳知刪除了相關貼文，並用英文在X上道歉，她寫道：「很抱歉，我不是有意的。 我一直非常感激他給予的關懷和親切的『前輩時刻』，我也從他身上學到如何在這個行業中保持溫柔和激情，這讓我更加尊重他。截圖只顯示了部份內容，我肯定回覆他了啊，我還問他是否可以上傳這個截圖，獲得了他的允許。我能理解大家對這則推文的感受，我會更加小心自己的行為。 對不起，對每個人都感到抱歉，我會更加小心，保證不會再上傳這種類型的推文。 」最後李泳知還為自己的英文水平道歉。

Im so sorry guys i didn't mean that.. I am always thankful for the caring texts and sweetheart sunbae moment from him. And i also learned from him how to be jentle and be passionate all the time in this industry that makes me respect him even more. Yes.. the screen shot was cut… — 이영지 (@dokgodieinsaeng) January 2, 2024

事情很快就在韓網上發酵，不少網友留言安慰李泳知，稱：「DK：可以，李泳知：可以。 網友：不可以」、「泳知啊，你根本沒必要道歉」、「了解事情的來龍去脈之後我無法理解這件事情有什麼好吵的」、「我真的沒發現任何問題啊」等。

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