飆出11%收視率！《鬼宮》苞娜&陸星材大戰八尺鬼，結局高潮迭起！陸星材和「她」超可愛！

《鬼宮》7日結局，大家都追完了嗎？見韓國網友的討論，觀眾普遍都相當滿意結局，電視收視率果真飆出最佳成績11%。

接續15集，強鐵（陸星材 飾）和汝里（苞娜 飾）要想辦法對付八尺鬼殿下（金智勳 飾）以守護元子，兩人都知道用夜光珠和八尺鬼同歸於盡之方法，但汝里不願意，汝里說服強鐵一起逃得遠遠的，帶著元子和尹甲母……殊不知，汝里是引開強鐵，用別的方法獨自對付八尺鬼。



汝里讓陰間使者「火德差使」上身，擁有了巨大力量對抗八尺鬼，但八尺鬼在風散（金相浩 飾）的助力下擺脫。在汝里危險之際，強鐵總算趕上，最終仍使用自己的夜光珠……失去強鐵後，汝里仍堅強為八尺鬼千金輝（徐道永 飾）薦度，千金輝見殿下的淚水才明白他的真心。



汝里和強鐵還是天人永隔了？汝里的化境預知錯誤？強鐵消失三日，棺木欲蓋上之時回來了！從後來強鐵和殿下的談天可知，是玉皇大帝讓他回來，問他想升天還是成為人類，他選擇了人類。幾年後化境的內容成真，強鐵、汝里和女兒過著平凡生活，殿下還是會招汝里入宮解決怪事……除了上述，風散與奴僕的下場、汝里的外婆努德（吉海妍 飾）、宮女化身的水鬼、殿下欲廢除的官婢制度，都有一一交代。



結局暗示有第二季？有些網友樂見且期待，認為鬼故事題材值得繼續延伸。而最後一集最受讚許的情節，即汝里和八尺鬼大戰，苞娜罕見展現動作戲，神情和姿勢極帥氣令人驚豔。而最後回歸喜劇要素，強鐵和女兒（吳恩書 飾）爭寵簡直一個模子，網友都說「很像」、「很可愛」，也有網友猜測女兒是畢比（趙漢傑 飾）投胎呢！



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