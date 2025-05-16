《Biong Biong地球娛樂室3》人氣持續上升！起床任務的數位排毒超爆笑，「時間之神」李泳知將展開受難記 XD

由李恩智、李泳知、MIMI和安俞真出演的《Biong Biong地球娛樂室3》日前強勢回歸，已經連續3周占據同時段收視一位，真的一集比一集還爆笑！

最新一集（第3集）中，他們要通過新遊戲「草莓、香蕉、蘋果」獲得緊急糧食，按照水果進行動作，但如果連續出現同樣的水果，她們就不能動，結果...所有回合她們都失敗了，一直想要筆電的她們，最後只能自費購買。

還有「起床任務」的數位排毒也備受關注，製作組沒收她們的筆電、手機，在這種情況下，要憑感覺預測上午8點，最接近時間的第1、2名就可以拿回手機和筆電，但是第3、4名每差一分鐘，就會多沒收一小時的手機！四姐妹好不容易從製作組那裡獲得筆電，結果...兩個小時後就被收走了 XD



手機和筆電被沒收的她們通過讀書、遊戲、自己演電視等，李恩智的懷舊電視劇真的讓人笑到流淚！李泳知還說：「必須依靠薩滿教和第六感」召喚「時間之神」，還和李恩智一起舉行奇妙的儀式，上演各種情境劇。



隔天起得最早的安俞真看著爲了拍攝而上班的製作組，推測出時間，她還想起昨天製作組說過上午6點50分太陽升起的故事，並利用沙漏來推算時間，果然是「天才安俞真」啊！李恩智爲了尋找太陽，移動到山坡上，還對「時間之神」產生不信任，看著開車經過的人推測是上班時間。而「時間之神」李泳知則是憑著自己的感覺（？信心滿滿的進行挑戰，MIMI 則是看到攝像導演打板的樣子，一邊確認攝影機上面的錄製時間、一邊計算，最後她獲得第一名！



第二名的安俞真也拿回手機，但誤差範圍38分鐘的第三名李恩智和誤差範圍70分鐘的第四名李泳知，數位排毒分別是38小時和70小時。李泳知展示她手機使用時間，上週平均是8小時30分鐘，最高紀錄還有一天使用21小時22分，看來她之後要受難了，好期待她接下來會是什麼樣子啊！



《Biong Biong地球娛樂室 第三季》逢星期六在「Viu」上架，香港觀眾亦可一併在電視收看話題韓劇《鬼宮》、《24小時健身俱樂部》、Viu Original原創韓劇《芭妮與哥哥們》等精彩節目。

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