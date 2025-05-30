《NANA民宿》EP.1爆笑搶先看：SEVENTEEN成員DK看著Winter喊出Jennie，直接跪頭請罪XD

DK：「Winter，Jennie，傻傻分不清楚～」答錯的那瞬間，真的太好笑了啦！XDDD 重點是，桌上剩餘的食材量...也提前曝光了！！

在話題真人秀《NANA民宿 with SEVENTEEN》早先公開的預告中，男團 SEVENTEEN 展現多人料理的實力與綜藝感。而這次搶先看影片的「人物猜題」遊戲中，成員 DK 則引爆了笑點和無奈。



▼《NANA民宿 with SEVENTEEN》第一集搶先看的爆笑片段：（記得開啟中文字幕）



輪到 DK 時，羅PD拿出了女團aespa成員Winter的照片，DK默默回答：「Jennie？（女團BLACKPINK）」全場爆笑崩潰XDD，Hoshi 氣到大喊正答：「Winter～Winter～！」DK立刻負荊請罪，做出韓國被處罰的標準姿勢領罰。（姿勢：頭頂著地板，屁股翹高）



一旁的圓佑也一臉無奈地看向DK，字幕打上：「K-POP會員資格今日到期。」DK 遺憾仰天長嘯：「啊～～～冬天啊！（Winter）」、「哇～我真的知道（她是誰）耶。」對答錯的自己感到相當後悔。



更加遺憾的是，鏡頭帶到食材桌，原本滿滿的桌子，瞬間只剩下一盤五花肉了。《NANA民宿 with SEVENTEEN》EP.1 將於6月2日晚上10點10分在tvN首播。





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