第一集開場就下猛藥！《我的Happy End》張娜拉一夕之間發現自己活在謊言中！更目睹老公與閨密的約會現場！（EP.1 – 2）

[有雷]張娜拉與孫浩俊再度合作飾演夫妻的《我的Happy End》，與劇名完全不同竟然是懸疑驚悚片！事業有成的女強人張娜拉，遭人恐嚇長達七年之久，發現信任的資深員工竟可能是兇嫌！加上目睹丈夫打扮光鮮帥氣，竟是與自己的閨密約會！

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一位家俱公司代表同時也是設計師的女子徐才媛（張娜拉飾），工作相當忙碌，不過老公許純永（孫浩俊飾）是位神隊友，將女兒照顧得很好，也對岳父盡孝。才媛與大學閨密昀昣（蘇怡賢飾）在工作上也密切合作，兩人感情相當不錯。



某天才媛相當信任的設計師泰伍（李基澤飾）對於一個產品有些疑慮，要求才媛延後上市，也因此才媛深夜加班，一位黑衣人闖入並將辦公室砸得一團亂，保全及時趕到，黑衣人見狀趁機逃走，才媛受到相當大的驚嚇。冷靜下來後，她發現桌腳下有張停車券，她來到停車場假裝要到車上拿東西，向管理員拿到了鑰匙，而這台車的後車廂竟放了當日犯嫌穿的Logo上衣！才媛歸還鑰匙後在一旁等待車主現身，沒想到開走這台車的人竟是泰伍。



驚嚇的才媛立刻想打電話給老公，不過家中打掃阿姨說這時間他應該去運動了，才媛直接到健身房去找老公，一問之下才發現老公早就3個多月前就不來這裡運動了……她正狐疑之際，看見了梳著整齊油頭還穿著西裝，展現帥氣的老公，而身邊來赴約的，竟是自己的好友昀昣。



保險業務員對於才媛母親的死亡理賠感到懷疑，找來了才媛公司。對方告訴才媛母親生前曾因為誤飲毒藥而送醫多達3次，認為事有蹊蹺，而母親過世後由父親領走了一大筆保險金，令才媛也開始懷疑起爸爸的動機。才媛一瞬間發現自己生活在多個謊言當中，覺得荒謬，走在街上遠遠看見黑衣人追上她，而趕緊逃跑，甚至跳下了漢江…雖被救醒送醫，但她該如何面對往後的生活？這三個男人同時出現在醫院病床旁，誰在騙她？



設計師泰伍對於自己被才媛懷疑是兇嫌，感到非常冤枉，不停證明自己，並且對於心情不安的才媛非常關心，不過他卻隱瞞了首度從美國回韓國的時間是七年前而非公司檔案中的四年前。父親因為擔心才媛而不斷送來小菜與湯品，才媛卻想起保險員的話而不敢吃。



最令她崩潰的是枕邊人，某天趕去幼兒園接孩子，卻被告知孩子當天請病假，還被鄰居目睹老公帶著女兒與另一位陌生女子走在一起，當才媛面對表情無辜的老公純永，更令她發火，純永卻總是能夠說出相當合理的藉口，讓才媛不斷想起老公出軌的畫面，而更加憤怒。



不過刻意戴上了眼睛進入家中，放下文件又出來，連鄰居迎面走來都不打招呼的人真的是純永嗎？父親將房屋出租給閨密昀昣了嗎？才媛學生時期就開始求診精神科，並長期服藥，是否這一切都只是她的幻想？

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