催淚鉅獻《鬼媽媽的假期》韓國觀眾淚推：讓影廳變成淚之海！

《82年生的金智英》編劇精心打造的催淚感人鉅獻《鬼媽媽的假期》，由「韓國國民媽媽」金海淑、《海岸村恰恰恰》申敏兒精彩共演！

《鬼媽媽的假期》故事敘述獲得3天假期的母親福子（金海淑 飾），回到人間後發現原本在美國當教授的女兒真珠（申敏兒 飾），竟回老家經營家常菜餐館的奇幻催淚故事。《鬼媽媽的假期》催淚動人的劇情設定，金海淑、申敏兒等演員們自然不造作的演技，徹底打動許多觀眾的心，紛紛淚推：「瞬間讓影廳變成淚之海！」、「久違的好電影，痛快地大哭了一場！」、「沒帶面紙去看這部電影就死定了！」、「和媽媽一起去看，兩個人都大哭了！」多位韓國媒體也掛名推薦本作，「STARNEWS」金娜妍記者：「一定會令人留下深感共鳴的淚水的作品！」、「Dailian」柳智允記者：「獻給這世上所有母女的真誠情書！」、「數位朝鮮日報」趙明賢記者：「喚起回憶、五感滿足的電影！」





申敏兒交往8年的男友金宇彬，也參加了《鬼媽媽的假期》的試映會，對於金宇彬看完電影的感想，申敏兒透露：「金宇彬覺得電影很有趣，我們倆的個性很像，我猜他應該也有看到哭吧！」申敏兒也表示許多看完電影的演員朋友們，在電影結束後也馬上打電話給自己的母親，她對此覺得很感恩，認為這部作品有好好傳達出多想想身邊重要的人的訊息，也希望觀眾都能感受到！此外，申敏兒在《鬼媽媽的假期》中有許多自己做菜、享用佳餚的畫面，她透露可能有些演員會因為拍太多次、怕吃太多，而在拍攝後把食物吐出來，但她說：「我通常會將食物全部吃下肚，在我的字典中沒有『吐掉』這個詞，覺得必須親自咀嚼吃下去後，才能如實傳達食物的滋味，才知道那個味道。」許多韓國網友知道這件事後，也都大讚申敏兒是名不浪費食物、敬業的演員！催淚感人鉅獻《鬼媽媽的假期》本週五1月5日在臺上映！

「韓國三大國民媽媽」金海淑竟對申敏兒母親嗆聲：搶走妳女兒？！

出道近50年的金海淑，與金惠子、高斗心被稱為「韓國三大國民媽媽」，金海淑對此表示起初對此稱號很有壓力，但她說：「我後來也產生了想詮釋這世上所有類型的母親角色的野心！身為一名演員，很想展現媽媽的各種面貌，而這也成為我的慰藉。」金海淑也認為會有「韓國國民媽媽」這個稱號，是因為觀眾很信任她，雖然壓力不小，但她也感到很榮幸！

金海淑這次和申敏兒在《鬼媽媽的假期》中飾演一對母女，她透露自己和申敏兒有許多共通點，這讓她感到很意外，很快就打開彼此的心房，金海淑表示：「申敏兒的話不多，也滿怕生的，我也是這樣。而且也不愛出門，即使在外地拍攝時，也常只待在住宿的地方。」金海淑也認為申敏兒雖然外在看似很冷靜，但內在擁有身為演員的熱情！

金海淑還透露一段插曲：「我女兒在《鬼媽媽的假期》VIP試映會時和申敏兒見到面了，我開玩笑地對女兒說，若她表現不好，我就會被申敏兒搶走，結果女兒竟然說：『好像已經被搶走了！』」申敏兒也透露試映會當天，金海淑也跟她母親說她要把申敏兒搶走，沒想到申敏兒的母親竟回答：「請搶走吧！」展現出幽默的一面！



金海淑自評非滿分母親！親女兒看完《鬼媽媽的假期》後竟主動聯絡她！

金海淑認為私下的自己並不是個滿分的母親，因為演員工作的關係，無法好好陪伴孩子成長，她表示：「在孩子還小時，我因為從事自己喜歡的演員工作，而無法好好陪伴他們，現在我女兒年紀也不小了，換我變得滿執著的了。雖然現在孩子們都長大了，但我很想好好彌補我在他們小時候沒能為他們做到的事。」



金海淑也透露女兒平常很忙，所以不太看她的作品，但這次她特別跟女兒說希望她能來看看《鬼媽媽的假期》，後來看完本作的女兒竟跟金海淑說彷彿從電影中的女兒「真珠」身上看到自己，而女兒看完電影後的那幾天，竟然會好好地接金海淑的電話，還會主動傳訊息給金海淑，讓金海淑感到很欣慰！催淚感人鉅獻《鬼媽媽的假期》本週五1月5日在臺上映！

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