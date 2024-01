网友玩梗+SEVENTEEN DK发新年简讯，觉得太巧合才贴出来！李泳知被骂紧急道歉

2024年的第二天,李泳知就通过X(旧Twitter)用英文向国外粉丝道歉。

事情的起因是一条粉丝留言和来自男团SEVENTEEN的DK的新年祝福简讯。 李泳知在新年第一天公开了一张照片,有网友模仿DK的语气,留言写道:「泳知啊,我是道兼欧巴,2023年已经goodbye,新年的时候我会发kakao talk给你」。 原本只是玩笑式样的留言,没想到巧合的是DK真的给李泳知发了新年祝福简讯,DK写道:「泳知啊,新年快乐,2023年辛苦了,对你来说这是非常有价值的一年,我一直为你加油,希望2024年你能继续飞腾,多保重,要好好吃饭喔。」觉得巧合又好笑的李泳知就在IG上置顶了网友的留言,同时又在X上贴出了网友、DK留言截图,并附言表示:「道兼前辈,世上最搞笑的人。 」

李泳知的这条留言引起不少国外「Carat」(SEVENTEEN粉丝名)的愤怒,有人涌入李泳知的SNS表达了不满,斥责她不该公开前辈简讯,还不回覆对方。 最后李泳知删除了相关贴文,并用英文在X上道歉,她写道:「很抱歉,我不是有意的。 我一直非常感激他给予的关怀和亲切的『前辈时刻』,我也从他身上学到如何在这个行业中保持温柔和激情,这让我更加尊重他。截图只显示了部份内容,我肯定回覆他了啊,我还问他是否可以上传这个截图,获得了他的允许。我能理解大家对这则推文的感受,我会更加小心自己的行为。 对不起,对每个人都感到抱歉,我会更加小心,保证不会再上传这种类型的推文。 」最后李泳知还为自己的英文水平道歉。

Im so sorry guys i didn't mean that.. I am always thankful for the caring texts and sweetheart sunbae moment from him. And i also learned from him how to be jentle and be passionate all the time in this industry that makes me respect him even more. Yes.. the screen shot was cut…