网友玩梗+SEVENTEEN DK发新年简讯，觉得太巧合才贴出来！李泳知被骂紧急道歉

2024年的第二天，李泳知就通过X（旧Twitter）用英文向国外粉丝道歉。

事情的起因是一条粉丝留言和来自男团SEVENTEEN的DK的新年祝福简讯。 李泳知在新年第一天公开了一张照片，有网友模仿DK的语气，留言写道：「泳知啊，我是道兼欧巴，2023年已经goodbye，新年的时候我会发kakao talk给你」。 原本只是玩笑式样的留言，没想到巧合的是DK真的给李泳知发了新年祝福简讯，DK写道：「泳知啊，新年快乐，2023年辛苦了，对你来说这是非常有价值的一年，我一直为你加油，希望2024年你能继续飞腾，多保重，要好好吃饭喔。」觉得巧合又好笑的李泳知就在IG上置顶了网友的留言，同时又在X上贴出了网友、DK留言截图，并附言表示：「道兼前辈，世上最搞笑的人。 」

李泳知的这条留言引起不少国外「Carat」（SEVENTEEN粉丝名）的愤怒，有人涌入李泳知的SNS表达了不满，斥责她不该公开前辈简讯，还不回覆对方。 最后李泳知删除了相关贴文，并用英文在X上道歉，她写道：「很抱歉，我不是有意的。 我一直非常感激他给予的关怀和亲切的『前辈时刻』，我也从他身上学到如何在这个行业中保持温柔和激情，这让我更加尊重他。截图只显示了部份内容，我肯定回覆他了啊，我还问他是否可以上传这个截图，获得了他的允许。我能理解大家对这则推文的感受，我会更加小心自己的行为。 对不起，对每个人都感到抱歉，我会更加小心，保证不会再上传这种类型的推文。 」最后李泳知还为自己的英文水平道歉。

Im so sorry guys i didn't mean that.. I am always thankful for the caring texts and sweetheart sunbae moment from him. And i also learned from him how to be jentle and be passionate all the time in this industry that makes me respect him even more. Yes.. the screen shot was cut… — 이영지 (@dokgodieinsaeng) January 2, 2024

事情很快就在韩网上发酵，不少网友留言安慰李泳知，称：「DK：可以，李泳知：可以。 网友：不可以」、「泳知啊，你根本没必要道歉」、「了解事情的来龙去脉之后我无法理解这件事情有什么好吵的」、「我真的没发现任何问题啊」等。

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