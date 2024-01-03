网友玩梗+SEVENTEEN DK发新年简讯，觉得太巧合才贴出来！李泳知被骂紧急道歉

2024年的第二天，李泳知就通过X（旧Twitter）用英文向国外粉丝道歉。
事情的起因是一条粉丝留言和来自男团SEVENTEEN的DK的新年祝福简讯。 李泳知在新年第一天公开了一张照片，有网友模仿DK的语气，留言写道：「泳知啊，我是道兼欧巴，2023年已经goodbye，新年的时候我会发kakao talk给你」。 原本只是玩笑式样的留言，没想到巧合的是DK真的给李泳知发了新年祝福简讯，DK写道：「泳知啊，新年快乐，2023年辛苦了，对你来说这是非常有价值的一年，我一直为你加油，希望2024年你能继续飞腾，多保重，要好好吃饭喔。」觉得巧合又好笑的李泳知就在IG上置顶了网友的留言，同时又在X上贴出了网友、DK留言截图，并附言表示：「道兼前辈，世上最搞笑的人。 」
李泳知的这条留言引起不少国外「Carat」（SEVENTEEN粉丝名）的愤怒，有人涌入李泳知的SNS表达了不满，斥责她不该公开前辈简讯，还不回覆对方。 最后李泳知删除了相关贴文，并用英文在X上道歉，她写道：「很抱歉，我不是有意的。 我一直非常感激他给予的关怀和亲切的『前辈时刻』，我也从他身上学到如何在这个行业中保持温柔和激情，这让我更加尊重他。截图只显示了部份内容，我肯定回覆他了啊，我还问他是否可以上传这个截图，获得了他的允许。我能理解大家对这则推文的感受，我会更加小心自己的行为。 对不起，对每个人都感到抱歉，我会更加小心，保证不会再上传这种类型的推文。 」最后李泳知还为自己的英文水平道歉。
Im so sorry guys i didn't mean that.. I am always thankful for the caring texts and sweetheart sunbae moment from him. And i also learned from him how to be jentle and be passionate all the time in this industry that makes me respect him even more. Yes.. the screen shot was cut…— 이영지 (@dokgodieinsaeng) January 2, 2024
事情很快就在韩网上发酵，不少网友留言安慰李泳知，称：「DK：可以，李泳知：可以。 网友：不可以」、「泳知啊，你根本没必要道歉」、「了解事情的来龙去脉之后我无法理解这件事情有什么好吵的」、「我真的没发现任何问题啊」等。
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究