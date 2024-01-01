FIFTY FIFTY前3位成員近況公開！正在努力尋找新公司，活動意志依舊
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FIFTY FIFTY前3位成員近況公開！正在努力尋找新公司，活動意志依舊

KPOP   2024年1月1日   星期一16:33   Yuan  

（封面圖源：IG@we_fiftyfifty、ATTRAKT）

近日，FIFTY FIFTY 前3位成員 Saena、Sio 和 Aran 的粉絲俱樂部公開3人的近況。

粉絲俱樂部在 SNS 留言稱最近聯繫 Saena、Sio 和 Aran 的律師團隊，前成員的律師為了給粉絲們安慰和希望，傳達允許公開的訊息。

律師解釋說現在通過訴訟，最終實現想要的解除專屬合約，她們不再是 ATTRAKT 的所屬藝人，所以粉絲們不能給予我們特別的法律幫助。接著表示：「三位成員正在恢復健康，正在努力尋找新的經紀公司，仍然希望成爲想要維持音樂活動、能夠產生善良影響力的藝人。為了盡快站在粉絲面前，會盡最大的努力，即使有點慢，也希望大家相信並支持我們。」
（圖源：IG@we_fiftyfifty）

消息一公開，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「很好奇哪家經紀公司會帶走他們呢」、「善良？影響力？」、「沒有善良也沒有影響力」、「但是還有應援他們的人嗎..」、「感覺會很累... 就當作普通人一樣生活吧」、「開一家家族公司，自己做吧」、「打不起精神來..」、「三個人都是鄭氏的神奇」等等。

FIFTY FIFTY 在去年6月以 ATTRAKT 爲對象提出專屬合約效力終止的假處分申請。當時，FIFTY FIFTY 方面列舉 ATTRAKT 不透明的結算、在健康有問題的情況下強行安排日程、沒有履行合約上的義務等理由。但是法院駁回 FIFTY FIFTY 的專屬合約效力終止的假處分申請，FIFTY FIFTY 方面提出抗訴。在這種情況下，Keena 提交抗訴撤銷書，更指出 The Givers 的製作人安聖日是此次爭議的幕後主使。
（圖源：ATTRAKT）

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