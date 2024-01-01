FIFTY FIFTY前3位成員近況公開！正在努力尋找新公司，活動意志依舊

近日，FIFTY FIFTY 前3位成員 Saena、Sio 和 Aran 的粉絲俱樂部公開3人的近況。

粉絲俱樂部在 SNS 留言稱最近聯繫 Saena、Sio 和 Aran 的律師團隊，前成員的律師為了給粉絲們安慰和希望，傳達允許公開的訊息。

FIGHT FOR FIFI recently reached out to the legal team representing former FIFTY FIFTY members Saena, Sio, and Aran to ask how fans could support their ongoing legal proceedings.



On December 17th, 2023, their lawyers forwarded an unprompted message from the former members, who… pic.twitter.com/FZT250c4uG — FIGHT FOR FIFI (@FightForFifi) December 29, 2023

律師解釋說現在通過訴訟，最終實現想要的解除專屬合約，她們不再是 ATTRAKT 的所屬藝人，所以粉絲們不能給予我們特別的法律幫助。接著表示：「三位成員正在恢復健康，正在努力尋找新的經紀公司，仍然希望成爲想要維持音樂活動、能夠產生善良影響力的藝人。為了盡快站在粉絲面前，會盡最大的努力，即使有點慢，也希望大家相信並支持我們。」



消息一公開，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「很好奇哪家經紀公司會帶走他們呢」、「善良？影響力？」、「沒有善良也沒有影響力」、「但是還有應援他們的人嗎..」、「感覺會很累... 就當作普通人一樣生活吧」、「開一家家族公司，自己做吧」、「打不起精神來..」、「三個人都是鄭氏的神奇」等等。

FIFTY FIFTY 在去年6月以 ATTRAKT 爲對象提出專屬合約效力終止的假處分申請。當時，FIFTY FIFTY 方面列舉 ATTRAKT 不透明的結算、在健康有問題的情況下強行安排日程、沒有履行合約上的義務等理由。但是法院駁回 FIFTY FIFTY 的專屬合約效力終止的假處分申請，FIFTY FIFTY 方面提出抗訴。在這種情況下，Keena 提交抗訴撤銷書，更指出 The Givers 的製作人安聖日是此次爭議的幕後主使。



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