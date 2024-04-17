以熱門曲〈Cupid〉爆紅的女團FIFTY FIFTY二期成員即將推出，官方公佈最終全員都是韓國人！

因合約糾紛導致女團FIFTY FIFTY只剩下一名成員，目前招募二期成員已經進展到什麼程度呢？很快就要在六月復出了嗎？

備受矚目的女團 FIFTY FIFTY 正在為重組活動而做最後準備。

〈Cupid〉Twin ver.（英語版）在全球音樂搜尋平台 Shazam 上擁有 500 萬聽眾，證明了這首歌在全球受歡迎的程度。 這是韓國女藝人中的最高紀錄，

此前 BTS 防彈少年團是唯一達到 500 萬粉絲的 K-pop 組合。



近期，YouTube頻道「올댓스타」安記者發佈的影片中，提到了FIFTY FIFTY即將回歸！以及ATTRAKT娛樂公司全鴻俊代表的決心。公司原計劃於本月確定FIFTY FIFTY二期成員，並在6月份發行新歌。

早先公司除了國內甄選，也在海外進行了全球試鏡，包含新加坡、日本和泰國等地，申請人數超過1萬名相當踴躍，預計二期成員至少有5名，最多7名成員。

記者透露目前所有成員都是韓國人，除了原本 FIFTY FIFTY 中僅存的成員KEENA（2003年生），其他新成員的出生年份介於2005～2008年之間，且不會設置隊長。



最後，公司除了在能力與才華上的培養外，將特別著重於二期成員的「品格教育」，鼓勵她們閱讀吸取知識，全鴻俊代表還送書籍給成員們。所有工作人員都會盡力保持FIFTY FIFTY的獨特色彩，不會讓大家失望的。



網友留言：「非常期待，希望全代表能成功」、「我會支持第二代FIFTY FIFTY的」、「說得好，加強品格教育」、「如果可以，希望可以重錄〈Cupid〉」、「感謝全代表的付出，加油！」、「全是韓國人蠻不錯的」、「希望成員之間相處融洽，目標一致，FIFTY FIFTY已經是很好的招牌了，加油」

▼〈Cupid〉MV 目前累積1.7億觀看次數：



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