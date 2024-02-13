「YouTube Music」去年（2023）播放量最高的KPOP神曲出爐！第五名是準備在2024年重組的奇蹟女團～

不曉得去年這五首 #KPOP 熱門神曲你是否都聽過呢？洗腦程度絕對配得上這些播放量！
「YouTube Music」（文中簡稱YM）公開了頻道上熱播的KPOP歌曲前五名的播放量，冠軍和亞軍分別由兩大KPOP人氣團體的成員solo曲奪下名次，尤其冠軍成績特別驚人，那麼就搭配MV首播的公開時間給大家做個參考吧～。
No.1〈FLOWER〉，BLACKPINK Jisoo，YM 播放量 8.01 億次，MV 觀看次數：4.6 億，首播日期：2023 年 3 月 31 日。
No.2〈Seven〉，BTS 柾國，YM 播放量 6.09 億次，MV 觀看次數：3.3 億，首播日期 2023 年 7 月 14 日。
No.3〈Queencard〉，(G)I-DLE，YM 播放量 5.5 億次，MV 觀看次數：2.9 億，首播日期 2023 年 5 月 15 日。
No.4〈OMG〉，NewJeans，YM 播放量 5.31 億次，舞蹈版 MV 觀看次數：2.1 億，首播日期 2023 年 1 月 3 日。
NewJeans〈OMG〉MV 觀看次數：3089萬，首播日期 2023 年 1 月 2 日。
No.5〈Cupid〉(Twin Ver.) ，FIFTY FIFTY，YM 播放量 5.24 億次，MV 觀看次數：1.6 億，首播日期：2023 年 2 月 23 日。
延伸閱讀：未來動向獲得全球關注女團FIFTY FIFTY預計在4月確定組合成員後，官方也公開了發佈新歌的時間！網讚：好有效率～
這五首歌是不是都在你意料之中呢？
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