FIFTY FIFTY前3位成员近况公开！正在努力寻找新公司，活动意志依旧

近日，FIFTY FIFTY 前3位成员 Saena、Sio 和 Aran 的粉丝俱乐部公开3人的近况。

粉丝俱乐部在 SNS 留言称最近联系 Saena、Sio 和 Aran 的律师团队，前成员的律师为了给粉丝们安慰和希望，传达允许公开的讯息。

FIGHT FOR FIFI recently reached out to the legal team representing former FIFTY FIFTY members Saena, Sio, and Aran to ask how fans could support their ongoing legal proceedings.



On December 17th, 2023, their lawyers forwarded an unprompted message from the former members, who… pic.twitter.com/FZT250c4uG — FIGHT FOR FIFI (@FightForFifi) December 29, 2023

律师解释说现在通过诉讼，最终实现想要的解除专属合约，她们不再是 ATTRAKT 的所属艺人，所以粉丝们不能给予我们特别的法律帮助。接著表示：「三位成员正在恢复健康，正在努力寻找新的经纪公司，仍然希望成爲想要维持音乐活动、能够产生善良影响力的艺人。为了尽快站在粉丝面前，会尽最大的努力，即使有点慢，也希望大家相信并支持我们。」



消息一公开，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「很好奇哪家经纪公司会带走他们呢」、「善良？影响力？」、「没有善良也没有影响力」、「但是还有应援他们的人吗..」、「感觉会很累... 就当作普通人一样生活吧」、「开一家家族公司，自己做吧」、「打不起精神来..」、「三个人都是郑氏的神奇」等等。

FIFTY FIFTY 在去年6月以 ATTRAKT 爲对象提出专属合约效力终止的假处分申请。当时，FIFTY FIFTY 方面列举 ATTRAKT 不透明的结算、在健康有问题的情况下强行安排日程、没有履行合约上的义务等理由。但是法院驳回 FIFTY FIFTY 的专属合约效力终止的假处分申请，FIFTY FIFTY 方面提出抗诉。在这种情况下，Keena 提交抗诉撤销书，更指出 The Givers 的制作人安圣日是此次争议的幕后主使。



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