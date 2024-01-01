FIFTY FIFTY前3位成员近况公开！正在努力寻找新公司，活动意志依旧
广告

FIFTY FIFTY前3位成员近况公开！正在努力寻找新公司，活动意志依旧

KPOP   2024年1月1日   星期一16:33   Yuan  

（封面图源：IG@we_fiftyfifty、ATTRAKT）

近日，FIFTY FIFTY 前3位成员 Saena、Sio 和 Aran 的粉丝俱乐部公开3人的近况。

粉丝俱乐部在 SNS 留言称最近联系 Saena、Sio 和 Aran 的律师团队，前成员的律师为了给粉丝们安慰和希望，传达允许公开的讯息。

律师解释说现在通过诉讼，最终实现想要的解除专属合约，她们不再是 ATTRAKT 的所属艺人，所以粉丝们不能给予我们特别的法律帮助。接著表示：「三位成员正在恢复健康，正在努力寻找新的经纪公司，仍然希望成爲想要维持音乐活动、能够产生善良影响力的艺人。为了尽快站在粉丝面前，会尽最大的努力，即使有点慢，也希望大家相信并支持我们。」
（图源：IG@we_fiftyfifty）

消息一公开，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「很好奇哪家经纪公司会带走他们呢」、「善良？影响力？」、「没有善良也没有影响力」、「但是还有应援他们的人吗..」、「感觉会很累... 就当作普通人一样生活吧」、「开一家家族公司，自己做吧」、「打不起精神来..」、「三个人都是郑氏的神奇」等等。

FIFTY FIFTY 在去年6月以 ATTRAKT 爲对象提出专属合约效力终止的假处分申请。当时，FIFTY FIFTY 方面列举 ATTRAKT 不透明的结算、在健康有问题的情况下强行安排日程、没有履行合约上的义务等理由。但是法院驳回 FIFTY FIFTY 的专属合约效力终止的假处分申请，FIFTY FIFTY 方面提出抗诉。在这种情况下，Keena 提交抗诉撤销书，更指出 The Givers 的制作人安圣日是此次争议的幕后主使。
（图源：ATTRAKT）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » FIFTY FIFTY前3位成员近况公开！正在努力寻找新公司，活动意志依旧
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手