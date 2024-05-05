《淚之女王》特輯來了！金秀賢金智媛合拍度200%，朴成焄最心動場面竟是金秀賢脫上衣

《淚之女王》昨日公開特別篇「奇跡般的記錄.zip」part.1，五位主演金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐親自分享幕後故事及閱讀觀眾留言，讓人對這部劇的感悟更深一層~

《淚之女王》以大結局24.9%刷新tvN歷代電視劇最高收視記錄，在觀眾熱情呼喚下公開了特別篇。 對於洪白CP的演技合拍度，金秀賢打出滿分100分、稱金智媛是「體諒的女王」，金智媛更給出200分讚譽，稱金秀賢的即興發揮讓她更接近洪海仁、是「非常完美的搭檔。 」



눈물의여왕 기적같은 기록zip



Q. 백홍커플의 연기합 점수는?





김수현 김지원 이정도로 연기합 얼굴합 잘 맞기도 쉽지 않기 해// pic.twitter.com/nHtVyWJkSw — 반달 (@0nJWly) May 4, 2024

關於劇中是誰先心動，兩位演員一致選擇洪海仁，只是具體時間點不同：金智媛認為海仁在公司實習時已中意白賢祐，踢影印機其實是故意吸引賢祐過來幫忙！金秀賢則認為高中賢祐給跌倒的海仁OK繃時，海仁已對他一見傾心。

金智媛印象最深的金秀賢即興發揮是打勾蓋章，那場戲是海仁叮囑若有挨打危險就要逃跑，本來賢祐說完「好的」就該結束，但金秀賢突然伸出小指頭要求打勾勾，金智媛亦立即配合表演，這一動作果然為感情深度增色不少。 最愛的後記則是賢祐為海仁補畫生命線，讓金智媛感到既可愛又心酸。



지원이의 눈물의 여왕 최애 에필로그

>>현우가 잠든 해인 몰래 생명선 그려준 장면<<



ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ귀엽기도 하고 살짝 찡하기도 했대 pic.twitter.com/z8TDNF0h7K — 지딩 (@j1019w) May 4, 2024

朴成焄在劇中飾演單戀洪海仁的「尹殷盛」，被問到劇中最心動戲份時卻沒有想到海仁，而是選擇金秀賢沒穿上衣走出浴室的一幕！朴成焄：「稍微濕潤的髮絲、（壯碩的）肌肉、披上浴袍的動作，讓我作為男人也十分心動。 」節目組把這段采訪放給金秀賢看，令他驚訝又困惑：「不是，哥，為什麼？」反應超好笑XD



눈물의 여왕 박성훈이 가장 설렜던 장면 김수현 상탈

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特別篇公開了不少爆笑NG片段，演員讀觀眾留言時遭遇大量土味情話攻擊：「金秀賢到底是誰在喜歡？大家好，我就是誰」「真羨慕歐尼啊，每次照鏡子都能見到金智媛」XD朴成焄則承諾下次一定要演個好人。



눈물의 여왕 김수현 김지원 주접 멘트 반응 모음 pic.twitter.com/of2NikFTqM — 숲 (@forestdrama) May 4, 2024

Part.2將在今晚播出，可以繼續重溫《淚之女王》的感動~

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