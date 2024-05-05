TWICE將誕生首名演員！多賢將演出電影，與《魔鬼的計謀》腦性男河錫辰合作

近日有消息，TWICE將有第一名挑戰演技的成員，多賢將演出電影《全力衝刺》搭檔知名演員河錫辰。

多賢生涯曾隨著TWICE多次在綜藝上演出情境劇，個人則主演過幾支MV，出道前就演了當紅師兄GOT7〈Stop stop it〉MV，去年也演了同門的DAY6 Young K〈nothing but〉MV。而接下來，多賢將演出電影《全力衝刺》。



統合各大媒體報導，《全力衝刺》是部獨立電影，描述短跑運動員「姜具英」生涯巔峰已到盡頭，燃燒最後火花全力衝刺的故事，是以實際韓國田徑紀錄保持人、在400公尺接力賽時隔37年為韓國奪銅（2022杭州亞運）的金國榮選手之故事為範本，導演為李承勳。

▼金國榮



飾演主角「姜具英」的是前陣子以Netflix益智競賽節目《魔鬼的計謀》再度爆紅的演員河錫辰，「姜具英」是刷新韓國30年來田徑項目100米紀錄的保持人，不過打破紀錄後的10年，他在顛峰的盡頭並不快樂，甚至後悔。多賢飾演何種角色並未曝光，另外也傳出《契約有情》《魅惑之人》李新英參演，飾演一名原本夢想成為足球選手的短跑運動員。

▼河錫辰



▼李新英



《全力衝刺》預計本月開拍。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞