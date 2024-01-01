李帝勳再次發表「大賞」得獎感言！還預告會以《模範計程車3》的金道奇和大家見面，請再等等！

憑《模範計程車2》（模範的士2）在《2023 SBS演技大賞》奪下大賞的李帝勳，通過 IG 再次發表拿到大賞的感言。

李帝勳表示雖然只是代替冤枉的受害者，進行報復的單純的logline，但是其中確實有經歷過這種痛苦的人，所以對我來說，我想更加穩重和更有意義地製作和詮釋這部作品。



他依序感謝《模範計程車2》的工作人員、「彩虹運輸」家人們、每集插曲的演員們、造型師和美容院、公司職員們和家人們。最後對粉絲們表達感謝：「因為有了大家，我才有了要演戲的理由，覺得得更加努力，謝謝你們一直站在我這邊，一直守護著我。」



接著，李帝勳說：「我不會忘記這部作品帶給大家的愉快和重量感，第三季也會以真正有意義的時間報答大家，希望大家再等等。我會再次以金道奇和大家大招呼，觀眾朋友們，我愛你們。」



《模範計程車2》的最後一集中，金道奇（李帝勳 飾）為了調查因為投訴軍中性暴力事件而受到二次傷害，最後選擇自我斷的女軍中士的案件而潛伏軍隊。金道奇在軍中與陸軍中尉吳美書（文彩元 飾）相遇，兩人只有眼神交流，讓觀眾們都非常好奇他們的過去發生什麼事？大結局播出後，SBS方面就正式宣布確定製作《模範計程車3》，雖然還沒有確定拍攝時間，但...大家就期待一下啦！



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