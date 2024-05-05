SJ希澈面相被算出「遍地女人」，和張根碩婚運卻都得等上7、8年，否則下場……

《我家的熊孩子》上週播出的EP.391，希澈又帶上了「稍神幫」摯友張根碩，兩人一同找上曾分析金正恩面相（觀相）的老師看面相。都四十初或三十尾巴的兩人，在婚姻上果不其然有爆笑又無奈結果。

先是張根碩，現年38歲（1987生）在普遍大眾眼中已經是非常晚婚的年紀，老師卻說他的好姻緣要在45、46歲才會出現，得再等7、8年！他聽了頭馬上痛起來：「其實我現在就想結婚，想趕快建立自己的家庭……」



老師有耐心的告訴他「如果是冬天開的花就得等到冬天」，並解釋他的面相「看起來很孤單」，若是早婚可能會遇上生離死別，就算本身有福氣，結了也會遇到巨大痛苦。無論是張根碩、希澈或是攝影棚看著這些畫面的媽媽們，無不嚴肅起來。老師也提醒張根碩，得消除他心裡隱藏的傷痛，才能夠遇到女人。



而希澈是老師眼中3%非大好即大壞的「動物相」，是幾乎百分百相似的「真性白鶴」，老師一說白鶴只能在淨水生活，張根碩馬上同意，因為希澈有潔癖。老師接著說：「你自己搭建了乾淨的領域，女人來了之後就會喘不過氣。」張根碩聽了說：「所以進來之後就馬上走了。」???????希澈只是爆笑。



雖然愛乾淨會趕走女人，但希澈有雙桃花眼，容易吸引女人，老師甚至說：「我看他25歲、26歲、30歲、31歲、去年到前年都有女人。不可能因為沒有女人而結不了婚，遍地都有女人。」不曉得是真的還假的，希澈直接瞳孔地震，張根碩倒抽一口氣：「這怎麼可能……」



希澈1983年生41歲（韓國年齡42歲），老師看了他的生辰仍說「遍地都是女人」，不過要結婚得等到7、8年後49、50歲時，希澈媽媽聽了晴天霹靂，希澈只能苦笑。老師接著更表示希澈在這之前結婚的話百分百會離婚，50歲順利結婚要很感謝了，再下去要等10年。時機要等，錯過時機就結不了婚只能戀愛，希澈最後說：「這是幸福還是不幸啊……」



兩人完整的面相分析內容，除了婚姻還包含性格、財運等等，而申東燁透過照片被分析也相當有意思，竟是「狐狸相」，如果不當藝人可能是大型經濟犯！

▼相關片段（完整中翻內容香港觀眾可至黃Viu收看）



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