【韓網熱帖】偶像成員中誰是沒有香味的花？

愛豆中誰是「沒有香味的花」？

什麼是「沒有香味的花呢」？這是韓語中的慣用詞，經常用來比喻、形容「外貌出眾卻沒有魅力的人」（釋義來自NAMU WIKI百科）。



網友們對此展開了熱烈的討論：

1. 按我的標準就是車銀優啊，那張臉是真的很帥，但是除了帥確實沒什麼魅力

2. 這個領域裡怎麼能少了防彈的JIN

3. 在其他論壇上只要提到這個話題，最常提到的絕對是雪允

4. 這個領域里的話潤娥肯定是第一，除了臉美，真的毫無魅力

5. ROSÉ真的沒有魅力

6. 男團裡根本沒有長得像花一樣的人啊，女團裡就是Yuna、侖娥

7. 題目是沒有香味的花，留言一股子惡臭味

8. 那些總覺得自家本命長得帥長得美的粉絲們啊，你們知道什麼叫沒有香味的花嗎？就是除了外貌，什麼都沒有，你至少找出一些你本命顏值以外的東西再來吵吧

9. 不論男女，車銀優絕對第一，誇他帥的內容真的多到讓人覺得神奇，但沒什麼人氣

10. 被提到的愛豆千萬不要看到這篇文章啊，我真的好受傷，大家就不能善良一點嗎

11. 第一代女團中成宥利絕對是

12. JISOO、葉舒華、Irene

13. 車銀優這種程度的（顏值的）話，沒有香味也行吧

14. 難道不比長得醜要好得多嗎

15. 沒有香味的花，都是些什麼雜草在評論他們

16. 即使沒有香味也是花啊，愛豆一半以上都屬於沒有香味的花

17. 反過來說的話不就是比起能力，顏值更出眾，運氣好的愛豆嘛

18. 演員的話我選李沇熹

原文：https://pann.nate.com/talk/371674580#replyArea

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