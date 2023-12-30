【韩网热帖】偶像成员中谁是没有香味的花？

爱豆中谁是「没有香味的花」？

什么是「没有香味的花呢」？这是韩语中的惯用词，经常用来比喻、形容「外貌出众却没有魅力的人」（释义来自NAMU WIKI百科）。



网友们对此展开了热烈的讨论：

1. 按我的标准就是车银优啊，那张脸是真的很帅，但是除了帅确实没什么魅力

2. 这个领域里怎么能少了防弹的JIN

3. 在其他论坛上只要提到这个话题，最常提到的绝对是雪允

4. 这个领域里的话润娥肯定是第一，除了脸美，真的毫无魅力

5. ROSÉ真的没有魅力

6. 男团里根本没有长得像花一样的人啊，女团里就是Yuna、仑娥

7. 题目是没有香味的花，留言一股子恶臭味

8. 那些总觉得自家本命长得帅长得美的粉丝们啊，你们知道什么叫没有香味的花吗？就是除了外貌，什么都没有，你至少找出一些你本命颜值以外的东西再来吵吧

9. 不论男女，车银优绝对第一，夸他帅的内容真的多到让人觉得神奇，但没什么人气

10. 被提到的爱豆千万不要看到这篇文章啊，我真的好受伤，大家就不能善良一点吗

11. 第一代女团中成宥利绝对是

12. JISOO、叶舒华、Irene

13. 车银优这种程度的（颜值的）话，没有香味也行吧

14. 难道不比长得丑要好得多吗

15. 没有香味的花，都是些什么杂草在评论他们

16. 即使没有香味也是花啊，爱豆一半以上都属於没有香味的花

17. 反过来说的话不就是比起能力，颜值更出众，运气好的爱豆嘛

18. 演员的话我选李沇熹

原文：https://pann.nate.com/talk/371674580#replyArea

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