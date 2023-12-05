大勢女團NMIXX2024年1月6日首度來港演出

近日公開了回歸宣傳預告照的NMIXX，宣佈將於明年1月發行迷你二輯《Fe3O4:BREAK》！除了回歸的好消息外，NMIXX也將來到香港舉行演唱會，也是NMIXX首次來港舉行活動，相信一眾NSWER (粉絲官方稱號)十分期待NMIXX的到來！

《2024 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT : NMIXX CHANGE UP:MIXX UNIVERSITY in HONGKONG》將於2024年1月6日(星期六)於假亞洲國際博覽館 2號展館舉行。門票由港幣 799起，於2023年12月6日(星期三)上午10時起經 www.hkticketing.com網站、www.damai.cn網站公開發售。





關於NMIXX：

NMIXX是由韓國JYP娛樂旗下部門SQU4D推出的女團，成員包括Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin，並由 Haewon擔任隊長。NMIXX於2022年2月22日發行首張單曲《AD MARE》正式出道，由出道曲《O.O》開始，NMIXX每次回歸均以專屬的「MIXX-POP」音樂風格引起熱議，在歌曲中融入了兩種或以上的曲風，配合激烈又整齊的舞蹈，為韓國樂壇帶來耳目一新的感覺。明年1月NMIXX即將帶同新作品回歸樂壇，請多多期待！

《2024 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT : NMIXX CHANGE UP:MIXX UNIVERSITY in HONGKONG》

日期 : 2024年1月6日 (星期六)

時間 : 晚上7時正

地點 : 亞洲國際博覽館 2號展館

票價 : 港幣HKD $1,699/$1,199/$799

公開售票：2023年12月6日(星期三) 上午10時起

訂購網站 : 快達票 - www.hkticketing.com

大麥 - https://www.damai.cn

粉絲福利:

$1,699門票：綵排 (400名)、歡送道別 (400名)、簽名海報 (50名)、簽名小卡 (30名)、官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)

$1,199門票：綵排 (100名)、歡送道別 (100名)、官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)

$799門票：官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)

- 詳情請留意主辦方公告

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：JYP Entertainment

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