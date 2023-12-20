韓國地標文物景福宮連續2日遭惡意塗鴉，寫歌手名+留不明網址！20名專家緊急修復

韓國地標文物景福宮的外牆連續2天遭人塗鴉。

據韓媒報導稱，16日淩晨景福宮的外牆上被人塗鴉，寫下「免費電影」4個字，還被噴塗了疑似非法影視網站的網址。 17日晚上景福宮牆面再遭噴漆，此次塗鴉長3米、高1.8米，內容則是某歌手的姓名和專輯名。 警方通過調查推測首次塗鴉的嫌疑人為一男一女兩個人。 而第二次塗鴉的嫌疑人已與18日中午投案自首，是一名20歲男性，目前作案動機不明。

경복궁 담벼락 또 스프레이 낙서



2차 낙서는 붉은색 스프레이 낙서로

특정 가수와 앨범 이름이 쓰인 것으로 알려졌다. pic.twitter.com/ccF462Pred — (@daejeon_lgbt) December 18, 2023

景福宮是首爾地標性建築，作為首爾五大宫之首更是韓國代表性的文化遺產，來韓國的遊客幾乎都會到此觀光。 據悉，事發後韓國文化財廳派出20名文物保護專家對受損牆面緊急修復，預計將耗時1周。



경찰은 CCTV 분석결과 용의자를 2명으로 보고 파악된 동선을 따라 추적중입니다.https://t.co/JF5xBVDwql — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) December 17, 2023

'낙서' 경복궁 담장 복원 20명 투입…CCTV 통해 용의자 2명 추적 #SBS뉴스 https://t.co/TKPWK8y4JR — SBS 뉴스 (@SBS8news) December 17, 2023

依據韓國相關法規，任何人不得在國家指定的文化遺產上塗抹或刻印，違規者將被有關部門責令恢復原狀或賠償相關費用。 如果未經許可就改變國家指定文化遺產現狀或可能影響這些文化遺產的保存狀態，將面臨五年以下有期徒刑或5000萬韓幣以下罰款。

這已經不是韓國第一次發生有人故意損毀國家制定的文化遺產的事情，2008年2月10日年近70歲的蔡某在首爾崇禮門（俗稱南大門）蓄意縱火，火災開始於晚上8時40分（韓國標準時間，下同），由於崇禮門的上層樓閣為木製建築，火勢一發不可收拾，整層樓閣都陷入一片火海。 最後除了下半部石砌部份仍保持完整外，上層整體木製框架連同脊樑瓦片在翌日淩晨付諸一炬，消防部門歷經約5個小時持續進行了救火工作，亦無法避過崇禮門被燒毀的命運。 蔡某被捕後透露自己出於對政府的忿怨而縱火，最終蔡某被判囚10年。

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