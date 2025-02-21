PENTAGON Kino 2年痛失兩名好友：我在同一個殯儀館送走你們

2月16日，年僅25歲的「國民妹妹」金賽綸被發現在家中身亡，19日她在諸多親友護送下低調下葬。這期間不少同僚都親自前往葬禮弔唁，或通過SNS表達了哀悼之情。

其中PENTAGON成員Kino（姜炯求）的文章看得人痛心。金賽綸出殯當天Kino通過個人社交媒體發佈了一張黑色背景、只寫有文字的內容，悼念金賽綸，他寫道：「在過去兩年裡，我在同一個殯儀館送走了兩位深愛的朋友。賽綸應該是很想念文彬吧，即使已經整整兩天沒睡了，但仍沒有任何睡意。很多人陪伴她走過最後一程，我相信她的家人一定得到了很大的安慰。究竟要送走多少顆星星，才能讓這一切停止呢？ 眼前看到的一切並非全部，僅僅因為是公眾人物，就需要忍受沒有根據的猜測和誇大的言論，沒有理由去承受那些無差別的指責。在那邊要更快樂些，辛苦了。」



2023年4月男團ASTRO成員文彬被發現死於首爾江南區的家中，年僅25歲，據首爾江南警察局消息，文彬的經紀人於4月19日晚間8點10分左右前往文彬首爾江南區的家中時，發現倒地身亡的文彬，並向警方報案。 文彬的經紀公司於4月20日淩晨發佈訃告，悲痛證實了文彬的死訊。



2025年2月16日，金賽綸也永久地離開了她的家人和影迷，同樣是25歲。



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