金寶藍、MIGYO、KINO等為金賽綸嘆社會惡意！「殘忍的人們」「殺一個人不是大事」

金賽綸16日猝逝，圈內好友獨立樂團We Are the Night（即〈Tiramisu Cake提拉米蘇蛋糕〉原唱）鼓手金寶藍，二度悼念她且再度感慨社會的惡意。

金寶藍在聽聞金賽綸死後便在IG發限時動態：「在懸崖邊拚命掙扎。即使竭盡了全力堅持也是有極限的。結果只是時間問題嗎？我也預料到這樣的結局了嗎？所以才沒有流淚吧。殘忍的人們啊。」

20日金賽綸出殯隔日，金寶藍再發出和金賽綸的合照寫道：「約好今天見面，妳卻在昨天走了。如果真的存在多宇宙就好了，在另一個宇宙裡你是那麼美麗地笑著幸福就好了。像我這樣的人發聲了，又能改變什麼嗎？那天之後強忍的眼淚悲傷地爆發。很抱歉沒能再多給妳一些力量，我會經常去看的，好好休息吧。」



除了金寶藍，歌手MIGYO也曾在金賽綸死後痛批：「只有死了一了人，惡意評論者們才會停手。啊，真寒心。但是，連自己在惡意評論都不知道嗎？媒體和電視臺也一樣，為了尋找話題、製造話題，刺激性地刊登新聞，如果製造出什麼最後導致了一個人死亡，就像開始裝作若無其事，裝作很善良的樣子，很噁心。真是的，殺一個人也不是什麼大事嘛，只是為死去的人感到惋惜。謹求故人冥福。」

PENTAGON KINO更血淋淋表示「兩年內在同一個殯儀館送走兩個親愛的好友，看來賽綸很想念文彬啊」，「還要送走走多少顆星星，才能停止這一切呢？眼前看到的一切並非全部，沒有理由因為是公眾人物，就得承受毫無根據的猜測和誇大的無差別指責，希望這些事別再重演」。



另外，前AOA成員權珉娥雖說和金賽綸僅有一面之緣，但對金賽綸發生的事情心有戚戚焉、義憤填膺，抨擊某記者出身YouTuber（應指李鎮浩）：「你以前對我也是亂潑髒水像是被欺負過的人，裝作什麼都知道彷彿很了解我，讓我覺得很噁心……就像從很久以前就關注我們的人一樣，一直在身邊一樣，卻只用毫無根據的事做出洗腦他人的影片，我看不下去就關掉了，當時因為很害怕你這個人，所以什麼話都沒說，暗自受傷哭泣……」



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